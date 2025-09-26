快訊

高空冷心低壓通過水氣增 首波東北季風國慶日前有機會

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東半部地區天氣普遍陰霾，有局部短暫陣雨發生。西半部地區雲量也明顯增多，以多雲為主、局部仍有晴天，山區及少數平地區域偶有短暫陣雨發生。聯合報系資料照片

今天各地的天氣跟昨天明顯不同，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，雖然低層環境依然是受到太平洋高壓帶來的偏東風影響，不過高空則有冷心低壓通過。

他說，從衛星雲圖來看，昨天在冷心低壓靠近之前，在其東南方已經被誘發出對流雲系發展，昨晚到今晨隨著冷心低壓通過台灣上空，目前已經來到台灣西方，這些雲層也跟著被帶進來，配合東風環境及台灣地形影響，東半部地區天氣普遍陰霾，並且都有局部短暫陣雨發生，雖然雨勢不大，但跟昨天以前的預報有很大差異。西半部地區雲量也明顯增多，普遍以多雲為主、局部仍有晴天，山區及少數平地區域偶有短暫陣雨發生，雨勢會比東部更為零星。

歐宗學表示，預估下午到晚間，這些雲層就會隨著冷心低壓東移，而逐漸離開台灣，明天以後又會轉為比較單純的大氣環境，僅受太平洋高壓帶來的偏東風影響、水氣減少，各地天氣普遍晴到多雲，不過迎風面的東北角、東半部至恆春半島仍會偶有較多雲量及短暫陣雨發生。西半部地區晴時多雲，午後山區附近有小範圍的熱對流雷陣雨。

周日依然是類似的天氣型態，不過歐宗學表示，由於高壓勢力稍微減弱，南方博羅依颱風進入南海後水氣也會稍微增多，預估西半部午後雷陣雨的範圍及雨量可能會稍微擴大，南部平地也會有受影響的機會。

下周的天氣，歐宗學表示，目前來看還是比較偏向夏季型態，北方雖然開始頻頻有鋒面系統發展活動，但由於台灣附近高壓還是稍強，因此都還未能南下影響，至少到下周中期都還是維持類似的晴到多雲天氣，東部迎風面偶有較多雲量及零星降雨，西半部山區附近仍有小範圍的熱對流雷陣雨。

至於是否還有颱風生成？歐宗學表示，進入10月上旬以後，西北太平洋面還是會有熱帶性低氣壓或颱風生成發展的機會，但目前還不知道確切會在哪個區域，或是低壓後續走向，所以也還沒辦法評估是否會影響台灣，要留意還是可能會有颱風生成。

另外第一波東北季風的時間，歐宗學表示，目前看在國慶日前有機會，不過是否會被其他天氣系統干擾還是未知數，至少在未來近一周內，都還是夏季高溫型態，出門仍要做好防曬，並留意熱傷害的風險。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

