晴朗炎熱午後雷陣雨 大台北、桃竹恐飆36度以上高溫

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。

今天各地大多為多雲到晴，中央氣象署表示，環境吹偏東風，迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。連日降雨，山區土石較為鬆動，前往山區活動特別注意坍方、落石等現象。

氣溫方面，今天高溫普遍約32至35度，其中大台北、桃園、新竹及中南部局部地區有36度以上高溫出現的機率，中午前後紫外線偏強，注意防曬並多補充水分；離島天氣：澎湖為晴時多雲，27至32度；金門為多雲時晴，28至32度；馬祖為多雲短暫陣雨，27至30度。

颱風消息方面，氣象署表示，輕度颱風浣熊距離台灣相當遙遠，對台灣天氣無影響；至於輕度颱風博羅依，未來向西北西轉西移動，將通過菲律賓進入南海，對台灣天氣無直接影響。

明天至下周四環境偏南風，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周五至10月5日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後桃園以南地區及大台北山區有局部短暫雷陣雨。

