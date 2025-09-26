教師節連假天氣曝光！ 賈新興指「首波東北季風」這天到

目前太平洋地區有2個颱風，為浣熊颱風和博羅依颱風。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，教師節連假至北越旅遊，需留意周日至下周一博羅伊颱風的影響。

台灣受太平洋高壓籠罩，天氣穩定，氣溫偏高，午後零星短暫陣雨。賈新興表示，明天，清晨南台東至鵝鑾鼻一帶有短暫陣雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。周日，午後南投以南山區、苗栗至台中及高屏有局部短暫陣雨。下周一，午後高雄及各地山區有零星短暫雨。下周二至下周三，午後山區有零星短暫陣雨。下周四至下周六，午後山區有零星短暫雨。10月5日，午後山區有零星短暫雨，晚上南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，今天起至10月7日前台灣降雨偏少，10月8日有受今年第一波東北季風影響的機率，10月9日起至11月10日，台中以北降雨有偏多的機率，宜蘭並有連續異常降雨發生的機率。