快訊

英特爾繼傳洽蘋果後 又找上台積電！積極尋求外部投資合作

綠委群組「殺傷力消息」 李艷秋曝截圖外流原因、解讀4大訊息

教師節連假天氣曝光！ 賈新興指「首波東北季風」這天到

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
受太平洋高壓籠罩，天氣穩定，氣溫偏高。本報資料照片
受太平洋高壓籠罩，天氣穩定，氣溫偏高。本報資料照片

目前太平洋地區有2個颱風，為浣熊颱風和博羅依颱風。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，教師節連假至北越旅遊，需留意周日至下周一博羅伊颱風的影響。

台灣受太平洋高壓籠罩，天氣穩定，氣溫偏高，午後零星短暫陣雨。賈新興表示，明天，清晨南台東至鵝鑾鼻一帶有短暫陣雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。周日，午後南投以南山區、苗栗至台中及高屏有局部短暫陣雨。下周一，午後高雄及各地山區有零星短暫雨。下周二至下周三，午後山區有零星短暫陣雨。下周四至下周六，午後山區有零星短暫雨。10月5日，午後山區有零星短暫雨，晚上南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，今天起至10月7日前台灣降雨偏少，10月8日有受今年第一波東北季風影響的機率，10月9日起至11月10日，台中以北降雨有偏多的機率，宜蘭並有連續異常降雨發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

博羅依颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
博羅依颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

浣熊颱風 賈新興 台東

延伸閱讀

北方有鋒面系統及冷空氣！賈新興揭教師節連假天氣

颱風博羅依最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

樺加沙颱風進逼 賈新興估明上午9時海警、明晚8時陸警

今明3颱接力生成 「樺加沙」最新路徑曝 賈新興：下周一晚起影響台灣

相關新聞

教師節連假天氣曝光！ 賈新興指「首波東北季風」這天到

目前太平洋地區有2個颱風，為浣熊颱風和博羅依颱風。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「...

明年健保總額9883.1億元 健保費確定不漲

衛福部健保會周三召開明年度健保總額成長率協商會議，最終醫院、西醫基層、中醫、牙醫四大部門及透析總額均達成共識，此為總額協...

罕病藥費缺口18億 病團憂「病人死於可治療疾病」

健保總額協商創廿三年首度四大部門全獲共識，但罕見疾病基金會創辦人陳莉茵說，雖不得不接受協商結果，但須嚴正指出預算「大幅不...

豪雨南橫路斷 海端3部落成孤島

強颱樺加沙影響，南橫東段海端鄉山區累積雨量達1千毫米，多處道路坍方，其中189k+800的新武路段60公尺路面整個消失不...

今飆36度高溫 吳德榮：未來1周晴朗酷熱 午後降雨集中1地

今、明兩天太平洋高壓向西伸展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

健康主題館／從飲食做起 5招保護心血管

現代人外食機會多，在家也常叫外送，不知不覺吃進高油、高鹽、高膽固醇，醫師提醒，這些都會增加血管阻塞的風險，若加上生活壓力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。