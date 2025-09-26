今飆36度高溫 吳德榮：未來1周晴朗酷熱 午後降雨集中1地

今、明兩天太平洋高壓向西伸展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天北海岸、東半部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部短暫降雨的機率；各地晴朗炎熱，要防曬、防中暑；今天最高溫微降，仍可達36度。北部24至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至34度。

各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。

吳德榮表示，明天各地晴朗炎熱，高溫再略升，要防曬、防中暑；東半部及午後山區偶有局部短暫降雨機率。周日至下周四太平洋高壓影響，各地持續晴朗炎熱，要防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

至於颱風消息，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱博羅依的動向與歐洲系集模式（ECMWF）模擬類似，即將通過菲律賓中部、經海南島南側，侵襲越南北部，對台灣無影響。輕颱浣熊則距台灣遙遠，無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。