聽新聞
0:00 / 0:00

今飆36度高溫 吳德榮：未來1周晴朗酷熱 午後降雨集中1地

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片
各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片

今、明兩天太平洋高壓向西伸展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天北海岸、東半部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部短暫降雨的機率；各地晴朗炎熱，要防曬、防中暑；今天最高溫微降，仍可達36度。北部24至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至34度。

各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。

吳德榮表示，明天各地晴朗炎熱，高溫再略升，要防曬、防中暑；東半部及午後山區偶有局部短暫降雨機率。周日至下周四太平洋高壓影響，各地持續晴朗炎熱，要防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

至於颱風消息，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱博羅依的動向與歐洲系集模式（ECMWF）模擬類似，即將通過菲律賓中部、經海南島南側，侵襲越南北部，對台灣無影響。輕颱浣熊則距台灣遙遠，無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 防曬

延伸閱讀

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

3颱共存樺加沙颱風續發威 吳德榮：東半部慎防坍方土石流

明晚變天！吳德榮：「樺加沙」挑戰風王 下周一起恐大量致災降雨、狂風巨浪

3颱共存「樺加沙具威脅」 吳德榮：周日北東轉雨 下周2地致災大量降雨

相關新聞

明年健保總額9883.1億元 健保費確定不漲

衛福部健保會周三召開明年度健保總額成長率協商會議，最終醫院、西醫基層、中醫、牙醫四大部門及透析總額均達成共識，此為總額協...

罕病藥費缺口18億 病團憂「病人死於可治療疾病」

健保總額協商創廿三年首度四大部門全獲共識，但罕見疾病基金會創辦人陳莉茵說，雖不得不接受協商結果，但須嚴正指出預算「大幅不...

豪雨南橫路斷 海端3部落成孤島

強颱樺加沙影響，南橫東段海端鄉山區累積雨量達1千毫米，多處道路坍方，其中189k+800的新武路段60公尺路面整個消失不...

今飆36度高溫 吳德榮：未來1周晴朗酷熱 午後降雨集中1地

今、明兩天太平洋高壓向西伸展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

健康主題館／從飲食做起 5招保護心血管

現代人外食機會多，在家也常叫外送，不知不覺吃進高油、高鹽、高膽固醇，醫師提醒，這些都會增加血管阻塞的風險，若加上生活壓力...

10月徵文主題：生活小改變 環保大永續

全球暖化下，氣候變遷正逐漸影響您我生活。節能減碳並不困難，是守護地球的實際行動。您會選擇少開車改搭大眾運輸？還是利用隨手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。