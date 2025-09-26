聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／圍棋習題健腦 我的每日任務

聯合報／ 何玥（北市大安）

以往工作繁忙，各種瑣碎繁雜的事務總是不時穿插進原本排定的工作中，為了避免忘記，我養成了依賴memo的習慣。我會隨時增補那一長串待處理的工作清單，每完成一項就大筆一揮把它劃掉，然後拋諸腦後。

時日一久，漸漸發現，我似乎落入了只面對當下的慣性中，過往的人事物就像那被我一筆刪除的工作項目，變得形影模糊，終至無從追索。「我會不會得失智症啊？」成為揮之不去的心頭隱憂。

年初和家人回鄉下拜年，與姪孫輩一起看了知名的圍棋動畫「棋靈王」，覺得有趣極了，回台北後，我便開始上網找教學影片和相關書籍自學起來。圍棋的基本規則相當簡單，很容易就能掌握，卻也是深不可測的智力挑戰，必須花費相當大的心力鑽研才能下得好。

人類的大腦是生物學家拉馬克「用進廢退說」的最佳註腳，愈常使用，大腦神經元的連結就愈為擴張，甚至可以重塑結構和功能。

在橫、豎各19條線構成的圍棋世界裡，前人留下了許多局部最佳的走法（定式）與妙著（手筋），提供理解與記憶，並且還需要培養隨時依照盤面變化設想各種可能性的計算力，激盪大腦思考。新手如我，不知道可以學到什麼境界，但至少每天抽空做幾題圍棋習題、研究定式，固定對大腦進行鍛鍊，是我開始動腦、健腦的第一步。

圍棋 人腦 動畫

延伸閱讀

自以為健康？創業家點名「5習慣」延緩失智 亂補保健品害大腦老更快

77歲醫師揭獨門長壽習慣 利用「超市購物」訓練大腦和身體

行銷最錢線／善用大腦記憶 提高品牌購買率

圍棋十段賽首移師台南 許皓鋐拚8連霸拔頭籌

相關新聞

豪雨南橫路斷 海端3部落成孤島

強颱樺加沙影響，南橫東段海端鄉山區累積雨量達1千毫米，多處道路坍方，其中189k+800的新武路段60公尺路面整個消失不...

健康主題館／從飲食做起 5招保護心血管

現代人外食機會多，在家也常叫外送，不知不覺吃進高油、高鹽、高膽固醇，醫師提醒，這些都會增加血管阻塞的風險，若加上生活壓力...

罕病藥費缺口18億 病團憂「病人死於可治療疾病」

健保總額協商創廿三年首度四大部門全獲共識，但罕見疾病基金會創辦人陳莉茵說，雖不得不接受協商結果，但須嚴正指出預算「大幅不...

10月徵文主題：生活小改變 環保大永續

全球暖化下，氣候變遷正逐漸影響您我生活。節能減碳並不困難，是守護地球的實際行動。您會選擇少開車改搭大眾運輸？還是利用隨手...

改良式針灸 「浮針」緩解筋膜疼痛

現代人久坐久站、低頭滑手機、坐姿不良，容易引發肌肉緊繃和慢性痠痛，尤其肩膀長期使用導致五十肩，更是許多中年族群的困擾。中...

藥膏太清涼止癢 小心皮膚難痊癒

不少人遇到皮膚過敏、蚊蟲叮咬或輕微搔癢時，第一反應就是拿出藥膏止癢。剛開始或許有效，但有些人卻發現，塗了好幾天，皮膚依舊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。