健康你我他／圍棋習題健腦 我的每日任務

以往工作繁忙，各種瑣碎繁雜的事務總是不時穿插進原本排定的工作中，為了避免忘記，我養成了依賴memo的習慣。我會隨時增補那一長串待處理的工作清單，每完成一項就大筆一揮把它劃掉，然後拋諸腦後。

時日一久，漸漸發現，我似乎落入了只面對當下的慣性中，過往的人事物就像那被我一筆刪除的工作項目，變得形影模糊，終至無從追索。「我會不會得失智症啊？」成為揮之不去的心頭隱憂。

年初和家人回鄉下拜年，與姪孫輩一起看了知名的圍棋動畫「棋靈王」，覺得有趣極了，回台北後，我便開始上網找教學影片和相關書籍自學起來。圍棋的基本規則相當簡單，很容易就能掌握，卻也是深不可測的智力挑戰，必須花費相當大的心力鑽研才能下得好。

人類的大腦是生物學家拉馬克「用進廢退說」的最佳註腳，愈常使用，大腦神經元的連結就愈為擴張，甚至可以重塑結構和功能。

在橫、豎各19條線構成的圍棋世界裡，前人留下了許多局部最佳的走法（定式）與妙著（手筋），提供理解與記憶，並且還需要培養隨時依照盤面變化設想各種可能性的計算力，激盪大腦思考。新手如我，不知道可以學到什麼境界，但至少每天抽空做幾題圍棋習題、研究定式，固定對大腦進行鍛鍊，是我開始動腦、健腦的第一步。