藥膏太清涼止癢 小心皮膚難痊癒

聯合報／ 田騏嘉／全真中醫診所中醫師

不少人遇到皮膚過敏、蚊蟲叮咬或輕微搔癢時，第一反應就是拿出藥膏止癢。剛開始或許有效，但有些人卻發現，塗了好幾天，皮膚依舊紅腫、癢感難耐，甚至傷口久久不見好轉。這究竟是怎麼回事？

中醫觀點認為，皮膚修復的關鍵在於氣血。當組織受損後，必須依靠血液循環，將養分與氧氣送達，才能啟動修復機制。如果血流不暢，皮膚得不到足夠營養，自然延緩癒合。

一般止癢藥膏多具有「清涼、收斂」特性，藉此抑制發炎反應，暫時降低搔癢感。問題是這種偏涼的屬性會導致血管收縮，短時間使用無妨，但若長期、大面積塗抹，可能讓局部血液循環變得更差。雖然癢感壓下去了，卻也阻斷了皮膚的自我修復過程，這就是為什麼有些人愈塗愈久，傷口愈不容易痊癒的原因。

要改善這種情況，須改變使用習慣。止癢藥膏只能短暫緩解，塗抹約10分鐘後就應清洗掉，避免影響血液流通，讓皮膚能重新啟動修復機制。同時，若皮膚症狀反覆，應找出根本原因，例如過敏體質、飲食偏重辛辣油膩，或睡眠不足導致免疫力下降等。

中醫常用的方法是透過調理脾胃、改善氣血循環來輔助皮膚修復。內服如黃耆可益氣固表，丹參、赤芍能活血化瘀；外用則可用苦參、地膚子等藥材煎水清洗，既能止癢，也能促進血脈流通。此外，日常保養上，多吃富含維生素C的蔬果，有助膠原蛋白生成；適度運動促進血液循環，也能幫助皮膚再生。

其實，皮膚癢不等於一直塗藥膏就能解決。當你發現傷口久久不癒時，不妨停下來思考：是不是因為過度依賴「清涼止癢」，反而阻斷了血液滋養？唯有改善循環、提升體內修復力，才是讓皮膚真正恢復健康的根本之道。

中醫 皮膚科 飲食習慣 過敏反應

