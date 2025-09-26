健康主題館／從飲食做起 5招保護心血管

現代人外食機會多，在家也常叫外送，不知不覺吃進高油、高鹽、高膽固醇，醫師提醒，這些都會增加血管阻塞的風險，若加上生活壓力大、睡眠不足、運動不足等因素，易引發心肌梗塞、心臟衰竭等心血管疾病。

定期篩檢三高 保護心血管

每年9月29日是世界心臟日，今年適逢25周年，主題為「不錯過任何一個心跳（Don’t Miss A Beat）」，強調透過早期篩檢、營養、運動等措施，可避免8成以上因心血管疾病導致的過早死亡。國健署署長沈靜芬呼籲，民眾應定期做三高篩檢，及早發現三高問題，注意血壓、血脂、血糖的變化，才能遠離心血管疾病及相關併發症。

根據113年國人十大死因統計，死於心臟疾病者共2萬3276人，位居第二。若把腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病以及腎炎、腎病症候群及腎病變等心血管相關疾病加總，死於心血管相關疾病者達6.1萬人。

健康生活型態 是預防之道

國健署自111年7月推動「代謝症候群防治計畫」，累計收案超過44萬人，符合代謝症候群且追蹤至少3次以上者約12萬人，其中超過2萬人（17.8%）已緩解為非代謝症候群；符合糖尿病前期且追蹤至少3次以上者約8萬人，逾1萬人（13.2%）糖化血色素緩解至正常值。

心血管疾病嚴重威脅國人健康，台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，許多人有「癌症會奪命、心臟病不一定會死」的迷思，忽略了日常預防。心血管疾病主要危險因子，包括不良生活習慣、三高、肥胖、精神壓力、睡眠不足、身心耗弱、家族遺傳史等，預防之道在於建立健康的生活型態。

少油鹽多蔬菜 多吃全穀類

心血管危機除了年齡、性別、家族史這三大不可改變的因素外，抽菸、過量飲酒、缺乏運動、重口味飲食等均對身體有害，日積月累導致血管硬化、阻塞。林謂文說，男性過了45歲、女性過了55歲，身體老化會提高動脈硬化的機率，應定期檢查三高，並限制高熱量、高膽固醇食物，尤其是高糖、加工食品。

在飲食部分，林謂文建議，多吃蔬菜水果，許多深綠色蔬菜含有豐富的鉀離子，能幫助穩定血壓和預防中風。烹調方式採蒸、煮、烤、燉、涼拌等清淡低油，減少對鹽的依賴，避免攝取過多鈉加重心臟負荷。外食族要慎選餐點，多吃全穀類、原型食物，避開炒飯、炒麵、羹類食物，並確保攝取足夠的蔬菜。