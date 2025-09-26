聽新聞
改良式針灸 「浮針」緩解筋膜疼痛

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
中醫的浮針治療，可緩解筋膜炎、五十肩等慢性疼痛。本報資料照片
中醫的浮針治療，可緩解筋膜炎、五十肩等慢性疼痛。本報資料照片

現代人久坐久站、低頭滑手機、坐姿不良，容易引發肌肉緊繃和慢性痠痛，尤其肩膀長期使用導致五十肩，更是許多中年族群的困擾。中醫師林川祥表示，按摩並無法有效緩解疼痛，若以改良式針灸「浮針」處理沾黏、痠痛症狀，治療效果不錯，疼痛感相對較輕，不會有傳統針灸的痠麻脹痛感，適合怕痛族群。

浮針適合各種大面積的肌筋膜疼痛，包括落枕、肩頸痠痛、膏肓痛、下背痛、五十肩、網球肘、媽媽手、足底筋膜炎等。林川祥指出，浮針是將針具淺刺於皮下疏鬆結締組織層，而非直接刺入肌肉，再透過「掃散」的手法，藉由牽動與刺激筋膜層來鬆解緊繃的肌肉，達到快速止痛的效果。

浮針治療特色，包括進針時幾乎無痛感，不深入肌肉層，較不易傷及神經與血管，安全性高。林川祥說，浮針治療會根據患者的病情和體質，針對不同部位進行調整。在施針時，會先確保患者是在相對舒服且比較輕鬆的姿勢，才能找出緊繃的肌肉，藉由物理性解除沾黏。

除了浮針，林川祥表示，中醫「小針刀」也可以達到鬆解、減壓的效果，改善局部血液循環，消除疼痛。小針刀結合中醫針灸的「針」與西醫手術的「刀」，利用特製的針具，其前端帶有扁平刀刃，能精準進入體內剝離沾黏的軟組織、筋膜和肌肉，針對痛點進行鬆解與修復。

小針刀屬於微創針法，常見的適應症包括五十肩、媽媽手、板機指、網球肘、腕隧道症候群等慢性軟組織損傷與頑固性疼痛。林川祥說，因筋膜沾黏、肌肉緊繃、韌帶損傷引起的急慢性疼痛，或是骨質增生（骨刺）、椎間盤突出等引起的痠麻疼痛，都有明顯效果。

林川祥提醒，無論是在針灸或施打浮針、小針刀之前，盡量不要空腹，避免發生暈針。如果有傷口或是糖尿病患者，可能有皮膚過敏問題，醫師會考量是否適合做浮針治療。

改良式針灸 「浮針」緩解筋膜疼痛

