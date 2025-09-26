明年健保總額9883.1億元 健保費確定不漲

衛福部健保會周三召開明年度健保總額成長率協商會議，最終醫院、西醫基層、中醫、牙醫四大部門及透析總額均達成共識，此為總額協商制度廿三年來首見，明年健保總額成長率將達百分之五點五，總金額達九八八三點一億元，加上公務預算挹注，醫療支出將超過兆元。衛福部長石崇良昨說，依最新健保財務計算，明年確定不會調漲保費。

石崇良說，明年健保總額將比今年增加六百億元，最新政策將編列二四九億元預算，用於保障○至六歲兒童醫療項目點值每點一元；另規畫未來四年內挹注百億元預算，今年已編列廿五億元，明年增編五十五億元，以提升護理人員薪資。衛福部經重新預估健保財務，明年底安全準備金將達約二個月，因此「確定明年不會調漲保費」。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，健保署往往對總額分配缺乏透明，如今在政治氛圍與二百億元韌性條例挹注下，才通過最高成長率，但日後仍勢必面臨保費調漲。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠呼籲，政府應公開協商過程，並承諾醫療品質改善與資源合理分配，否則財務壓力終將轉嫁給全民。

為紓解急診壅塞，衛福部將成立「假日急診中心」，健保支付標準共擬會昨討論出爐，預計今年十一月六都同時上路，試辦經費共編列三億元，開辦經費每家給予卅五萬、維運費每月十萬，醫師津貼給付白班一萬五千元、夜班二萬元；藥師、護理、放射師白班津貼由二千元增至四千元，夜班津貼三千元增至六千元，若四天以上連假津貼再增一倍，醫療費用申報再多三成。至於就診費用尚在研議，應會比大醫院急診便宜。

健保署長陳亮妤說，今年推動「門診抗生素注射治療計畫」（ＯＰＡＴ），而攜帶式輸注器昨正式納健保給付，讓臨床醫師依病情調整用藥，「在宅急症照護試辦計畫」也是照護感染症患者，會議同意一併適用，最快十一月實施。