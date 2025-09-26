聽新聞
專家：虛坪改革可減輕購屋族負擔 卻難撼動房價

聯合報／ 記者藍鈞達朱曼寧／台北報導
內政部力推虛坪改革，修法內容包括檢討容積計算、停車空間分配及因應高齡化社會的「一般電梯增列為免計容積項目」等三大重點。記者潘俊宏／攝影
內政部力推虛坪改革，修法內容包括檢討容積計算、停車空間分配及因應高齡化社會的「一般電梯增列為免計容積項目」等三大重點。記者潘俊宏／攝影

內政部推動「虛坪改革」，將從停車位電梯等公共設施切入，未來買房若未購買車位，將不必再分攤車道坪數，預估能降低公設達百分之五，多數學者與業界人士認為，改革雖可望減輕部分購屋族的負擔，卻難以對房價造成實質影響。

景文科技大學財金系副教授章定煊表示，虛坪改革「對房價不會有太大影響」，因為對建商來說，每個建案的總銷售金額與利潤早已設定，而有些建商確實把車位拿來做價格調節的工具，但即使將車位移出計算，總價仍不會改變，僅是換算下來的房屋單價提高。

他認為，若以抑制房價為目標，效果有限。不過，改革方向仍然有其正面意義，一來能讓未購買車位者減輕負擔，二來有助於建商在單價上公平競爭，不再因車位灌水而製造「低單價」的假象。

建商公會指出，虛坪改革牽涉課題眾多，且新、舊制並存交易市場，容易拉抬房價，無益於穩定房市。其中虛坪改革帶來最嚴重的衝擊，恐將加深都更整合不易，因登記制度改變而將銷坪減少，對於「保證坪數」的合建案，影響履約安定性。

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨則說，虛坪改革討論多年，因為影響層面廣泛，遲遲無法落實。此次從車位、公設等爭議較小的部分切入，確實可視為一個起點，對於未來新建案「少灌水」有些幫助。但她也說，若期待透過虛坪改革讓房價出現明顯鬆動，「恐怕並不容易」。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，建商是以整體建物考量造價、售價，有無車位的價格與公設劃分，無車位戶是否單價更高，類似小宅產品如今的「低總高單」樣貌，或車位、車道的地下室空間還有其他許多垃圾擺放、機電，或是其他公設空間，如何單純切割都有待商榷。

