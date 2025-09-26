聽新聞
桃園YouBike使用人次破億

聯合報／ 記者朱冠諭張裕珍／桃園報導
桃園市YouBike使用人次突破1億大關，市長張善政昨頒發Apple Watch、紀念悠遊卡及百貨商品券給第1億人次的幸運兒及前後2名使用者。記者朱冠諭／攝影
桃園YouBike使用人次突破1億大關，第1億人次的幸運兒是學生陸一凡，他當天從中壢火車站租借YouBike騎到學校，昨獲頒Apple Watch、紀念悠遊卡及百貨商品券。市府交通局指出，未來續增設站點與車輛，並研議敬老愛心卡補貼騎YouBike2.0E方案，優化公共自行車服務。

市長張善政表示，他上任不久後，便積極推動YouBike1.0全面汰換為2.0系統，不僅提前3個月上線，後續更導入2.0E智慧系統，也在復興區角板山等山區地點設置站點。目前全桃園站點已突破600站，車輛超過1萬2000輛，市民使用頻率也顯著提升。

張善政昨頒發Apple Watch、紀念悠遊卡及百貨商品券給第1億人次的幸運兒及前後2名使用者。微笑單車董事長劉麗珠說，YouBike在桃園累積騎乘突破1億人次，據統計，火車站、捷運站及學校周邊的使用量最高，反映出學生族群對於接駁交通的殷切需求。

交通局指出，即日起至10月25日還有「桃園億騎 微笑前行」抽獎活動，只要註冊成為YouBike會員並完成公共自行車傷害險投保，每騎乘YouBike 2.0或2.0E系統五次，就能獲得一次抽獎機會。

另，目前在桃園市租借YouBike 2.0前60分鐘免費，費用由桃市府補助，租借YouBike2.0E電輔車前2小時為每30分鐘20元，交通局表示，正研議敬老愛心卡補助租借電輔車的方案。

桃園 YouBike 張善政

