百公斤個管師 1年甩肉51公斤

42歲的衛福部彰化醫院個管師吳雅婷，去年104公斤、BMI高達38.3，健康檢查一堆紅字。歷經400多天飲食控制與生活調整，成功甩肉51公斤，BMI僅19.5，身體年齡更從69歲回春至27歲。

吳雅婷回憶，去年調任到第一線工作，必須向民眾進行預防保健及癌症防治衛教，但自己卻是「百公斤的最壞示範」，每次開口都覺得心虛。她坦言：「我胖成這麼大隻，實在沒有說服力。」因為很多癌症、疾病都與肥胖息息相關。這份挫折，讓她第三度踏上減重之路。

早在20歲時，她曾靠藥物減重35公斤，30歲時又以雞尾酒療法瘦身30公斤，但因未真正改變飲食習慣，最終復胖。這次她決心「徹底改變」，依循院內減重班的健康飲食原則，以原型食物和均衡飲食為主，大幅減少油炸與高糖食物的攝取，過去一周約三次的炸物便當、鹽酥雞，如今改成偶爾一解嘴饞。對於月餅、蛋糕等點心，她選擇「用眼睛吃」，看家人享用即可。

生活作息戒掉熬夜，維持規律作息，雖不愛運動但每天仍固定走路一小時以上，下雨天也不間斷；同時依照「體重×40」的公式補充足量水分，啟動代謝。雖不愛運動，但她堅持以步行取代久坐，並進行心理建設，學會與高熱量食物保持距離。

一路走來，她感謝糖尿病個管學姊的鼓勵、母親每天準備健康便當，以及哥哥提供無糖美式咖啡支持。

成功瘦身後，她笑稱自己從「肯德基爺爺」變身「粉紅頑皮豹」，而日式服飾店的衣服他終於也能穿了。她引用韓劇「苦盡柑來遇見你」台詞形容心境：「苦盡，甘自來；春暖，花會開。」並強調，40歲後雖然代謝下降，但只要下定決心、持之以恆，仍能締造減重奇蹟。

吳雅婷也提醒，不論胖瘦，民眾都應定期接受公費癌症篩檢，才能守護健康，「做，就對了！」