聽新聞
0:00 / 0:00

隱匿凶宅 賣方判賠157萬元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣曾姓男子2023年以1050萬元買下竹北1處透天厝2樓房地，成交過戶後才得知該屋曾發生自殺案件，賣方稱死亡地點是公共區域，但法官調閱資料發現死者是死在大門口，「凶宅情節重大」，審酌後認定賣方確有瑕疵擔保責任，判決返還157萬元。

曾男說，房子過戶後，經鄰居輾轉告知為凶宅，讓他心生恐懼，死者還是張姓賣方親人，但是賣方卻於標的物現況說明書勾選「沒有發生過凶宅、自殺等非自然身故致死」。由於賣方態度消極不願減價，因此提告請求返還部分價金157萬5千元。

針對凶宅爭議，張姓賣方先稱不知有自殺事件，後又改稱死亡地點屬屋外公共區域，為表誠意，願意原價回購，不過買方已經投入高額裝潢且出租收益，賣方應依誠信原則，不能請求折價。

法官調查，死者倒臥地點在大門口，依通常人一般生活經驗，的確屬於住居日常活動每日外出或返家，無從繞行的必經路徑，依具體情狀，其凶宅情節重大。然而，賣方在不動產現況說明書仍勾選「無凶宅紀錄」，隱匿重要資訊。

該棟透天厝經估價師鑑定屋況減損價值237萬元，買方曾男求償157萬5千元，新竹地方法院判決張家需返還157萬5千元。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

凶宅 透天厝

延伸閱讀

他遇臨檢竟不滿開罵三字經、揮鐮刀嗆警「要拚來拚」 下場出爐

買房遇凶宅！竹北千萬透天厝賣方隱瞞資訊 判賠157萬

未遵循規定導致乘客在機上中風 美國航空判賠3.36億元

雙氧水槽車翻覆...法院認駕駛轉彎未減速為主因 判賠140萬

相關新聞

豪雨南橫路斷 海端3部落成孤島

強颱樺加沙影響，南橫東段海端鄉山區累積雨量達1千毫米，多處道路坍方，其中189k+800的新武路段60公尺路面整個消失不...

健康主題館／從飲食做起 5招保護心血管

現代人外食機會多，在家也常叫外送，不知不覺吃進高油、高鹽、高膽固醇，醫師提醒，這些都會增加血管阻塞的風險，若加上生活壓力...

罕病藥費缺口18億 病團憂「病人死於可治療疾病」

健保總額協商創廿三年首度四大部門全獲共識，但罕見疾病基金會創辦人陳莉茵說，雖不得不接受協商結果，但須嚴正指出預算「大幅不...

10月徵文主題：生活小改變 環保大永續

全球暖化下，氣候變遷正逐漸影響您我生活。節能減碳並不困難，是守護地球的實際行動。您會選擇少開車改搭大眾運輸？還是利用隨手...

改良式針灸 「浮針」緩解筋膜疼痛

現代人久坐久站、低頭滑手機、坐姿不良，容易引發肌肉緊繃和慢性痠痛，尤其肩膀長期使用導致五十肩，更是許多中年族群的困擾。中...

藥膏太清涼止癢 小心皮膚難痊癒

不少人遇到皮膚過敏、蚊蟲叮咬或輕微搔癢時，第一反應就是拿出藥膏止癢。剛開始或許有效，但有些人卻發現，塗了好幾天，皮膚依舊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。