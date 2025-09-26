聽新聞
大里醫廢處理廠 環團控違規多

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市大里「漢杞工程公司」處理醫療廢棄物，環團昨在記者會中指控該公司，有多次違規。記者黃寅／攝影
台中市大里「漢杞工程公司」處理醫療廢棄物，環團昨在記者會中指控該公司，有多次違規。記者黃寅／攝影

台中市大里區處理醫療廢棄物的漢杞工程公司，遭環保團體指控歷年違規達36次，且曾發生戴奧辛汙染事件，據傳環保局擬展延經營許可，居民表達強烈不滿，昨要求市府勒令停工。業者回應經營合法，待烏日新廠啟用後，大里廠將遷廠不再營運。

環團與當地里長指出，漢杞每月可焚燒160噸甲級醫療廢棄物，卻屢傳異味汙染等事件，2018年更曾發生戴奧辛超標3倍案例，長期以來已嚴重影響居民生活。

時代力量市黨部執行長鄒明諺批評，廠區位於人口密集區，方圓1公里內就有11所學校、3公里內更涵蓋54所學校與幼兒園，影響師生近4萬人健康，但環保局仍一再展延許可，漠視民眾痛苦。他直言，許可證將於明年1月到期，環保局應立即否決展延。

環保局回應，針對許可展延有嚴格審核機制，目前已要求漢杞依計畫遷廠，未來將以新設施營運，以符合最新環保規範，同時也會加強監督與輔導，確保民眾健康不受影響。

前議員張滄沂說，早在任職議員期間多次反映此案，卻因背後涉及政治勢力而無法真正改善，強調市府應以居民健康優先。監督施政聯盟執行長許心欣說，漢杞每年依法僅能營運300日，卻在2022至2024年間每年超時32至37天，要求環保局比照台中火力發電廠處理，開罰並廢止操作許可。

對此，漢杞公司負責人許錦構澄清說，環保團體稱「嚴重汙染」非事實，公司經營戰戰兢兢，「違規案例多屬微小事件」，部分更已撤銷。他解釋，外界所指的營運超時，實際上是計算方式有誤。

許錦構坦言，公司設立初期，大里人口僅約10萬人，廠區位於舊工業區內，設立與經營均合規，但隨著人口密集化，引發疑慮。

他表示，除大里廠外，自己在烏日另經營達闊友力公司，並已獲環保局同意於烏日喀哩興建新廠，採用更進步的焚化設備，預計明年底將大里與烏日舊廠全面遷至新廠，屆時大里廠不再續租營運。

環團 台中市 廢棄物 環保局

