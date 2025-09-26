豪雨南橫路斷 海端3部落成孤島

強颱樺加沙影響，南橫東段海端鄉山區累積雨量達1千毫米，多處道路坍方，其中189k+800的新武路段60公尺路面整個消失不見，霧鹿、利稻及下馬部落成孤島，電力與電信也全不通，居民昨冒險爬上240林班地山頂打電話為洗腎病患求救。台東縣政府宣布，霧鹿村、利稻村今停止上班上課。

公路單位估計，27日可先搶通南橫西端，讓居民可先通往高雄，東端預計月底搶通另外。另外，台東關山鎮電光東26縣道、自行車道親山段部分路段大規模崩塌，路基流失，人車無法通行，昨起封閉道路，最快年底發包搶修。

樺加沙颱風遠颺，但花東災情尚待復原，台東海端鄉374戶前晚起停電，室內電話、手機及網路都不通。昨早霧鹿村有兩名洗腎病患需下山就醫，部落年輕人冒險爬上林班地山頂打電話向議員張全馨嵐求救。原民立委伍麗華昨也在臉書發文「緊急求援」，反映海端鄉的霧鹿、利稻村陷入斷路、斷電、斷網困境。

張全馨嵐說，一名居民預定昨天洗腎卻無法外出，另一位長者平常在家洗腎，因電話不通，不確定藥水夠不夠，子女萬分焦急。除3名洗腎病患，海端鄉利稻村邱姓居民蜂窩組織炎，因救護車無法到達，透過空中救援就醫。

海端鄉長胡金至說，山上至少300人受困，共4人需就醫，已通知兩村各自開啟一貨櫃備糧，食物暫無問題。

台東海端鄉3部落成為孤島，道路中斷且停電，消防局昨申請空勤直升機運送病患下山就醫。圖／台東縣政府提供 台東縣消防局昨申請空勤直升機，順利接到4名病患下山治療，尚有7名鄉親有慢性病用藥需求，下馬及霧鹿由海端分隊徒步送達，利稻今天會透過直升機運送藥品。

消防局指出，已指派同仁攜帶衛星電話及定位通訊器材，步行高繞山路進入下馬及霧鹿部落。台電台東區處指海端鄉374戶前晚7時起停電，可能是道路坍方扯斷電桿及電線引起，道路搶通後會立即搶修。

關山工務段表示，目前南橫公路西端上尚有部分災點，預計27日下午5時可先搶通南橫西端，提供利稻及霧鹿部落車輛往西（高雄方向）對外通行。至於南橫東段東段昨午已搶通至彩霞隧道，出隧道不久出現一處巨大缺口，約60公尺路面坍陷消失，因地形陡峭、施工環境惡劣，預計明下午5時先搶設人行通道，採人員接駁方式協助部落人員脫困，30日再搶通車行便道。