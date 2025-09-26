聽新聞
花蓮光復災區 疫苗提前開打

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

流感疫情已進入流行期，衛福部長石崇良昨說，疫情已連續數周升溫，預計10月迎來高峰，且10月有2個連假恐增病毒傳播，因此10月1日起，除公費流感疫苗開打，同步放寬公費抗病毒藥物使用對象。至於花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流受災區收容所工作人員、災民，昨起有類流感症狀就可使用抗病毒藥物，也將提前開放疫苗施打。

石崇良說，10月1日至31日將放寬公費流感抗病毒藥物使用，標準共3類人適用，第一類是長照、醫療機構、幼兒園工作者，第二類為高中職以下學生、部隊等高度密集共同生活者，第3類是流感重症高風險者，如癌友、臥床長者等照顧者或家人，只要有類流感症狀就能用藥，不必快篩。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，石崇良說，針對百人以上收容所災民將提前施打疫苗，且即日起放寬抗病毒藥物使用。疾管署副署長曾淑慧說，因行政程序較複雜，正與地方政府積極規畫，由於災區防疫條件較差，預計收容所民眾可在10月1日前接種疫苗。

至於3大類抗病毒藥物放寬對象細分為7類人員，包括醫事單位防疫相關人員；安養、長期照顧服務等機構受照顧者及工作人員；幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員；幼兒園、國中小、高中職、5專1至3年級學生；與流感重症高風險族群同住或其照顧者；禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作及動物防疫人員；其他人口密集機構（如軍營、收容所等）易發生群聚人員。

