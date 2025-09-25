快訊

「全家」7～8月統一發票開出8張大獎！「這間門市」囊括2大獎太幸運

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店本期114年7～8月中獎發票，特別獎1,000萬元開出3組，其中一位幸運得主花費179元購買uno pasta熱那亞青醬義大利麵及飲品，便將千萬大獎抱回家。圖為發票示意圖，非本期中獎發票。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本期114年7～8月中獎發票，特別獎1,000萬元開出3組，其中一位幸運得主花費179元購買uno pasta熱那亞青醬義大利麵及飲品，便將千萬大獎抱回家。圖為發票示意圖，非本期中獎發票。圖／全家便利商店提供

全家便利商店本期114年7～8月中獎發票共有8位幸運兒中大獎，開出店舖多位於新北宜蘭、台中、高雄及新竹地區的「全家」店舖，其中光是宜蘭文昌店就開出一組特別獎1,000萬、一組特獎200萬，十分難得。

「全家」本期特別獎1,000萬元共開出3組，獎落「全家」新北土城義鴻店、新北三重華興店、宜蘭文昌店，幸運兒最低只花50元購買兩瓶米漿即中獎，另一位幸運得主則花費179元購買uno pasta熱那亞青醬義大利麵及飲品，便將千萬大獎抱回家。

特獎200萬元開出2組，開出店舖為「全家」宜蘭文昌店、新竹寶山明湖店。頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，獎落「全家」新北樹林德園店、高雄曾德店、台中傑盛店，平均花費百餘元就幸運中獎，購買品項包括「全家」大滿足香辣涼麵、彩蔬洋芋沙拉、大豆營養棒、泡麵及科學麵等商品。

此外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出3組，其中一位幸運得主透過「全家」APP以30元購買紅豆牛奶就幸運抱走100萬大獎；另外兩位則分別獎落台中大里立新店、桃園高鐵二店，一位幸運兒以30元購買「全家」夯番薯，另一位則以74元購買飲品就將百萬大獎帶回家。

「全家」會員至全台4,400間店舖，出示APP會員條碼或報會員手機號碼，兌換200元六獎、500元雲端獎、800元雲端獎及1000元五獎發票，皆可獲得滿額折抵購物金，例如：兌換200元六獎發票，可直接領取現金200元，另回饋20元購物金（滿200元可折），若選擇存入Fami錢包，則可獲得2張滿100元折10購物金。

電子發票 新北 宜蘭

