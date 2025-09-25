健保共擬會拍板六都11月啟動假日急診中心 醫師津貼最高2萬元

為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內提出成立「假日急診中心」，以紓解急診患者壅塞情形，今健保支付標準共擬會討論結果出爐，預計今年11月六都同時上路，並自今年起至明年試辦經費共編列約3億元，開辦經費每家給予35萬、維運費每月10萬，醫師津貼費用給付白班1萬5000元、夜班2萬元；藥師、護理、放射師白班津貼由2千元增加至4千元，夜班津貼由3千元增加至6千元均增加為原本1倍。

健保署長陳亮妤表示，本周健保署共擬會議順利通過「假日急診中心」試辦方案，實施時間最快為11月，目前積極規畫六都，特別是台北市、桃園市，目前台北有三處、桃園新增為四處。現在各市尋找急診壅塞醫院附近的地區醫院當作據點，但各縣市還有幾個地點還在等各縣市衛生局協商。至於，民眾關心的就診費用，目前尚在研議，預計下周討論後公布結果，應會比大醫院急診便宜。

補助津貼部分，健保署醫務管理組劉林義說，將給付醫師白班1萬5000元、夜班2萬元；藥師、護理、放射師白班津貼由2千元增加至4千元，夜班津貼由3千元增加至6千元均增加為原本的一倍。若4天以上連假費用再增加一倍，而醫療費用申報可再多3成。也就是說，如醫師明年過年夜班9天都值班，津貼可以從原本的18萬元增至36萬元。

假日急症中心規畫預計在周日或連續假日期間，早上8時至晚上12時提供服務，科別包括內科、兒科、外科等，從簡易外傷縫合及兒童發燒等。預計11月六都將同時上路試辦，衛福部內分區業務組已跟各市衛生局協商去找合適地點，加上時間緊湊會盡速各個公會討論安排輪值人力。

另今年推動「門診抗生素注射治療計畫」（OPAT），陳亮妤說，OPAT現行做法，醫療團隊多選擇每日為病人注射一次強效抗生素，缺乏時間調整彈性，今日「攜帶式輸注器」納入健保給付順利通過，該器材提供24小時連續滴注治療模式，讓臨床醫師可依病人實際病情調整用藥，避免國內抗生素產生抗藥性，也符合國際潮流。而因「在宅急症照護試辦計畫」也是照護感染症患者，今天會議決議一併同意適用，將依照程序報部公告，最快11月實施。