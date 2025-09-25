假日急症中心連假值班費翻倍 春節最高36萬「紅包」

衛福部推假日急症中心緩解急診壅塞，共擬會議今天通過提案，醫護值班遇4天以上連假收入翻倍，最快11月上路。若醫師明年春節連假留守六都，9天都值夜班，最高可獲36萬元。

假日或連續假期想看病，不少人習慣直奔急診，但國內今年初出現前所未見的急診壅塞，民眾、醫護怨聲載道。衛生福利部中央健康保險署參考日本，將推動假日急症中心（UCC），初步鎖定在急診壅塞大醫院附近設立分流據點，由較低部分負擔及便利地點引導民眾就醫。

健保署長陳亮妤透過文字向媒體說明，健保署今天下午舉行共擬會議，順利通過UCC試辦方案，實施時間最快為11月，目前積極規劃六都試辦，特別是台北市、桃園市積極推動，規劃台北3處地點試辦、桃園新增為4處。

健保署醫務管理組長劉林義晚間接受媒體聯訪表示，地方衛生局積極尋找適合試辦的地點，預計選在壅塞醫學中心附近的地區醫院，服務時間為週日或國定假日的上午8時到晚間12時，提供內科、兒科及簡單外傷縫合等外科服務。

劉林義說，力拚六都11月同步試辦上路，共擬會議通過提案後，後續將報至衛福部核定，現在各地醫師公會正在積極招募醫護人手，排班輪值人員，盼新制準時實施；而民眾赴UCC就醫的費用範圍，預計下週討論。

至於醫護人員人力費用，醫師白班新台幣1.5萬元、夜班2萬元，費用撥給由UCC承辦單位發放；藥師、護理師、放射師等都調整為白班4000元、夜班6000元。劉林義說，值班遇到4天以上連假，人力費用為原本的2倍，醫療費用申報可以加3成。

今天共擬會議的與會代表認為，如此將有誘因吸引醫事人員假日投入。劉林義表示，健保預計挹注3億元，包含醫事人員人力費用114年約1500萬元、115年為1.45億元；醫療費用114年1400萬元、115年1.14億元等。

另外，今年推動門診抗生素注射治療計畫（OPAT），陳亮妤表示，OPAT現行做法，醫療團隊多選擇每天為病人注射1次強效抗生素，缺乏時間調整彈性，「攜帶式輸注器」納入健保給付今天順利通過，器材提供24小時連續滴注治療模式。

陳亮妤說，這個模式能讓臨床醫師可依病人實際病情調整用藥，避免國內抗生素產生抗藥性，也符合國際潮流；因「在宅急症照護試辦計畫」也是照護感染症患者，所以共擬會議也一併同意適用，通過後將依程序報部公告，最快11月實施。