快訊

台灣特有文化？外國人見高鐵上一幕驚呼 一票網友不意外：台人很熱衷

賴總統授權可進屋！花蓮洪患 國軍26日增派2000兵力投入救災工作

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

聽新聞
0:00 / 0:00

原民會追頒徐超斌二等獎章 推崇他為「台灣史懷哲」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
行政院原民會主委曾智勇（右） Ljaucu·Zingrur追頒二等原住民族奬章給徐超斌家屬。圖／原民會提供
行政院原民會主委曾智勇（右） Ljaucu·Zingrur追頒二等原住民族奬章給徐超斌家屬。圖／原民會提供

台東「超人醫師」徐超斌9月18日癌逝，行政院原民會主委曾智勇今日前往達仁鄉土坂部落慰問家屬，並追頒徐超斌二等原住民族獎章，表彰這位「台灣史懷哲」對南迴線原住民醫療的卓越貢獻。

徐超斌是排灣族人，即使經歷中風、與癌症搏鬥，仍不畏病痛，長期奔走山海之間，巡診與居家醫療往返超過百公里，展現「醫者守護部落」的精神，更超越醫療服務者的角色，成為推動原鄉健康平權的重要倡議者。

徐超斌在2019年成立「南迴健康促進關懷基金會」（簡稱南迴基金會），致力改善南迴地區醫療資源不足的困境，並以籌建南迴醫院為畢生目標，可惜壯志未酬身先死，享年58歲，預計9月30日於土坂天主堂舉辦公祭。

原民會主委曾智勇表示，徐超斌畢生致力於原住民族部落健康醫療及健康福祉，其奉獻精神與專業典範值得全體國人學習。原民會追頒二等原住民族獎章，不僅表達對家屬的關懷慰問，更期盼其典範精神能激勵更多有志青年投入原鄉醫療服務，讓醫療平權的理想得以延續。

原民會強調，日後將持續關注原住民族地區醫療資源配置，並積極推動相關政策，以實現健康平權目標，讓徐醫師的理念與精神能夠永續傳承。

行政院原民會主委曾智勇 Ljaucu·Zingrur前往達仁鄉土坂部落慰問徐超斌醫師家屬。圖／原民會提供
行政院原民會主委曾智勇 Ljaucu·Zingrur前往達仁鄉土坂部落慰問徐超斌醫師家屬。圖／原民會提供

原住民族 原民會主委 徐超斌

延伸閱讀

「超人醫生」徐超斌逝世 民會追頒二等原住民族獎章

徐超斌「南迴醫療夢」續章 基金會把健康送到家

徐超斌病逝 部落長輩難過：已掛號去看診

徐超斌鼻咽癌逝！「無聲的癌症」常被誤認感冒，早期常見6徵兆揪癌蹤

相關新聞

「全家」7～8月統一發票開出8張大獎！「這間門市」囊括2大獎太幸運

全家便利商店本期114年7～8月中獎發票共有8位幸運兒中大獎，開出店舖多位於新北、宜蘭、台中、高雄及新竹地區的「全家」店...

健保共擬會拍板六都11月啟動假日急診中心 醫師津貼最高2萬元

為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內提出成立「假日急診中心」，以紓解急診患者壅塞情形，今健保支付標準共擬會討論結...

原民會追頒徐超斌二等獎章 推崇他為「台灣史懷哲」

台東「超人醫師」徐超斌9月18日癌逝，行政院原民會主委曾智勇今日前往達仁鄉土坂部落慰問家屬，並追頒徐超斌二等原住民族獎章...

台北國際照顧博覽會登場！「鄰近健康」創聯盟平台 分享社區藥局趨勢

第六屆台北國際照顧博覽會今起登場，新北市藥師公會舉辦論壇，「鄰近健康」創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞以「藥局數位轉型新趨勢...

「這時段」可避人潮！薰衣草森林尖石店熄燈倒數 今起5天免費開放

薰衣草森林尖石店將在9月29日熄燈，結束21年的開業，讓許多人不捨，薰衣草森林今天宣布，為了回應粉絲熱情，薰衣草森林尖石...

吳欣盈推「口述歷史」20年：讓長者從被照顧者變成創作者

新光人壽慈善基金會自2005年自美國引進「口述歷史」計畫，包含「傳承藝術」、「活化歷史」兩項方案。二十年來已陪伴超過十五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。