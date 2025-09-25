原民會追頒徐超斌二等獎章 推崇他為「台灣史懷哲」

台東「超人醫師」徐超斌9月18日癌逝，行政院原民會主委曾智勇今日前往達仁鄉土坂部落慰問家屬，並追頒徐超斌二等原住民族獎章，表彰這位「台灣史懷哲」對南迴線原住民醫療的卓越貢獻。

徐超斌是排灣族人，即使經歷中風、與癌症搏鬥，仍不畏病痛，長期奔走山海之間，巡診與居家醫療往返超過百公里，展現「醫者守護部落」的精神，更超越醫療服務者的角色，成為推動原鄉健康平權的重要倡議者。

徐超斌在2019年成立「南迴健康促進關懷基金會」（簡稱南迴基金會），致力改善南迴地區醫療資源不足的困境，並以籌建南迴醫院為畢生目標，可惜壯志未酬身先死，享年58歲，預計9月30日於土坂天主堂舉辦公祭。

原民會主委曾智勇表示，徐超斌畢生致力於原住民族部落健康醫療及健康福祉，其奉獻精神與專業典範值得全體國人學習。原民會追頒二等原住民族獎章，不僅表達對家屬的關懷慰問，更期盼其典範精神能激勵更多有志青年投入原鄉醫療服務，讓醫療平權的理想得以延續。