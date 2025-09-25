聽新聞
台東海端4病患直升機送下山就醫 霧鹿、利稻明日仍停班停課
南橫台東海端鄉3部落交通中斷，縣府宣布霧鹿村及利稻村明日繼續停止上班上課；3部落今傳出3名洗腎及1名蜂窩性組織炎病患受困山上，空勤直升機將人送下山就醫。此外，南橫新武路段路基流失嚴重，預計後天（9月27日）下午5時先開設人行通道，南橫西端也會同步搶修通車，讓利稻與霧鹿車輛可往高雄方向恢復聯外交通。
樺加沙颱風外圍環流帶來豪大雨，台20線南橫公路189K路基流失崩塌，道路中斷無法通行，又加上停電及電信系統中斷，今早有居民攀登林班地制高點，找尋信號較佳處打電話求救。
台東縣消防局表示，在向空勤總隊申請直升機支援後，今天下午3名洗腎病患均已成功尋獲，並由直升機後送返抵台東接受治療。
除3名洗腎病患外，利稻村邱姓居民蜂窩組織炎，空勤直升機下午5時49分在豐年機場落地，轉交救護車就醫。
消防局表示，已派遣同仁攜帶衛星電話及定位通訊器材，步行高繞山路進入下馬及霧鹿部落，協助醫療後送與名單確認。
公路局關山工務段指出，台20線189k+800（新武路段）路基流失約60公尺，因地勢陡峭施工困難，預計30日前搶通車行便道，後天（27日）下午5時先開設人行通道，以接駁方式協助居民脫困；南橫西端高雄段預計27日下午5時可恢復交通，居民也可改從高雄方向下山。
此外，海端鄉尚有7名鄉親有慢性病用藥需求，海端分隊今天下午4時出發，徒步前往下馬及霧鹿送藥，利稻個案的藥物明天交由直升機運送藥品，衛生所護理師也會隨機入山，協助居民正確用藥。
