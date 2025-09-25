十三行博物館睽違7年國際展 日本千年古物來台

新北市立十三行博物館睽違7年，將在9月底推出疫情後首檔國際交流展「靜土有聲」，不僅有11件台灣十三行遺址出土文物首次亮相，日本九州千年古物也跨海來台展出，開啟台日交流文化。

新北市立十三行博物館發布新聞稿指出，疫情後睽違7年，十三行博物館將推出年度國際大展「靜土有聲：台日文物對話特展」，聚焦台灣北部的「十三行文化」與日本九州的「古墳時代」，運用安居、盛食、美飾及威望4大主題視角，重新詮釋考古文物的社會意義，9月30日起至明年3月1日在第一特展廳展出。

這次展覽中最受注目的焦點之一是長達1公尺的船形埴輪複製品，其原件為日本重要文化財，重現5世紀的精湛航海技術，更被視為一艘「靈魂渡船」，承載墓主航向來世，與台灣十三行文化中的貝器貿易形成呼應，訴說著海洋文化的生死觀與交流意涵。

另一件焦點文物為「盤龍鏡」，鏡背龍紋與「景初四年」銘文，暗藏跨國工匠的歷史謎團。來自南方海域的貝鐲以珍稀的闊唇鳳凰螺材質，則見證了日本九州權力階層如何透過物質交換鞏固地位。

此外，這次也首次展出乳藍色玻璃珠飾、方格印紋圜底罐、圈足罐等11件十三行遺址出土文物，以及青銅刀柄、駱駝銅牌、南瓜瓣陶壺等重要古物也同時亮相。

館長羅珮瑄表示，「靜土有聲」是疫情後十三行博物館首檔國際交流展，展現台日深厚的文化連結，透過墓葬文物呈現千年前的生活與信仰，讓觀眾理解古人的生命觀，並引發對當代人生永續的思考，也期望開啟更多國際文化合作的可能性。