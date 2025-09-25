快訊

賴總統授權可進屋！花蓮洪患 國軍26日增派2000兵力投入救災工作

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

十三行博物館睽違7年國際展 日本千年古物來台

中央社／ 新北25日電

新北市立十三行博物館睽違7年，將在9月底推出疫情後首檔國際交流展「靜土有聲」，不僅有11件台灣十三行遺址出土文物首次亮相，日本九州千年古物也跨海來台展出，開啟台日交流文化。

新北市立十三行博物館發布新聞稿指出，疫情後睽違7年，十三行博物館將推出年度國際大展「靜土有聲：台日文物對話特展」，聚焦台灣北部的「十三行文化」與日本九州的「古墳時代」，運用安居、盛食、美飾及威望4大主題視角，重新詮釋考古文物的社會意義，9月30日起至明年3月1日在第一特展廳展出。

這次展覽中最受注目的焦點之一是長達1公尺的船形埴輪複製品，其原件為日本重要文化財，重現5世紀的精湛航海技術，更被視為一艘「靈魂渡船」，承載墓主航向來世，與台灣十三行文化中的貝器貿易形成呼應，訴說著海洋文化的生死觀與交流意涵。

另一件焦點文物為「盤龍鏡」，鏡背龍紋與「景初四年」銘文，暗藏跨國工匠的歷史謎團。來自南方海域的貝鐲以珍稀的闊唇鳳凰螺材質，則見證了日本九州權力階層如何透過物質交換鞏固地位。

此外，這次也首次展出乳藍色玻璃珠飾、方格印紋圜底罐、圈足罐等11件十三行遺址出土文物，以及青銅刀柄、駱駝銅牌、南瓜瓣陶壺等重要古物也同時亮相。

館長羅珮瑄表示，「靜土有聲」是疫情後十三行博物館首檔國際交流展，展現台日深厚的文化連結，透過墓葬文物呈現千年前的生活與信仰，讓觀眾理解古人的生命觀，並引發對當代人生永續的思考，也期望開啟更多國際文化合作的可能性。

十三行 文物

延伸閱讀

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

棒球亞錦賽／26日迎戰日本 火球男張峻瑋扛先發

日本男子學猩猩般奔馳 100公尺跑14秒創新紀錄

台達電處份日本舊大樓 以活化資產

相關新聞

「全家」7～8月統一發票開出8張大獎！「這間門市」囊括2大獎太幸運

全家便利商店本期114年7～8月中獎發票共有8位幸運兒中大獎，開出店舖多位於新北、宜蘭、台中、高雄及新竹地區的「全家」店...

健保共擬會拍板六都11月啟動假日急診中心 醫師津貼最高2萬元

為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內提出成立「假日急診中心」，以紓解急診患者壅塞情形，今健保支付標準共擬會討論結...

原民會追頒徐超斌二等獎章 推崇他為「台灣史懷哲」

台東「超人醫師」徐超斌9月18日癌逝，行政院原民會主委曾智勇今日前往達仁鄉土坂部落慰問家屬，並追頒徐超斌二等原住民族獎章...

台北國際照顧博覽會登場！「鄰近健康」創聯盟平台 分享社區藥局趨勢

第六屆台北國際照顧博覽會今起登場，新北市藥師公會舉辦論壇，「鄰近健康」創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞以「藥局數位轉型新趨勢...

「這時段」可避人潮！薰衣草森林尖石店熄燈倒數 今起5天免費開放

薰衣草森林尖石店將在9月29日熄燈，結束21年的開業，讓許多人不捨，薰衣草森林今天宣布，為了回應粉絲熱情，薰衣草森林尖石...

吳欣盈推「口述歷史」20年：讓長者從被照顧者變成創作者

新光人壽慈善基金會自2005年自美國引進「口述歷史」計畫，包含「傳承藝術」、「活化歷史」兩項方案。二十年來已陪伴超過十五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。