台北國際照顧博覽會登場 「鄰近健康」創聯盟平台 分享社區藥局趨勢

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
第六屆台北國際照顧博覽會於南港展覽館登場，「鄰近健康」創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞，在新北市藥師公會主辦論壇分析藥局產業轉型趨勢契機。圖／鄰近健康提供
第六屆台北國際照顧博覽會於南港展覽館登場，「鄰近健康」創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞，在新北市藥師公會主辦論壇分析藥局產業轉型趨勢契機。圖／鄰近健康提供

第六屆台北國際照顧博覽會今起登場，新北市藥師公會舉辦論壇，「鄰近健康」創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞以「藥局數位轉型新趨勢：從社區藥局升級智慧健康中心」，分析台灣藥局產業轉型趨勢，建議透過數位轉型升級為「智慧健康中心」；並在現場與輔聚企業合作，提供居家無障礙改造諮詢，協助長輩打造安全居家環境。

趙國鈞指出，全台超過六千家社區藥局，鄰近健康成立兩年多，致力整合社區藥局，數位轉型升級為「智慧健康中心」。透過 「鄰近健康」APP平台整合社區藥局，連結民眾需求，也與健保署溝通，期增加雲端處方箋功能，打造大健康數位平台，對新一代經營者，平台數位轉型是發展關鍵，也有助老字號藥局在現代化挑戰中更具競爭力。

趙國鈞指出，鄰近健康短期目標是建立350家藥局的聯盟，三年內擴張至上千家，並計畫2027年籌備 IPO，發展潛力吸引半導體產業大老青睞投資。

在台北國際照顧博覽會中，鄰近健康也與輔具公司輔聚企業合作，在現場展示「科技24小時跌倒偵測」，守護長輩安全，並提供免費諮詢居家無障礙改造，加上申請政府補助，協助長輩打造安全居家環境。

輔聚企業總經理簡大偉指出，輔聚專注研發居家安全防護產品與解決方案，鄰近健康整合全台數位社區藥局聯盟，雙方合作讓創新科技透過社區藥局網絡，快速服務有需要的家庭。

鄰近健康在台北國際照顧博覽會成立「全方位智慧健康永續專區」，安排藥師諮詢、健康知識隨手查，豐富有趣的關卡與實境體驗活動，歡迎有興趣的民眾前來參觀。

●鄰近健康「全方位智慧健康永續專區」

時間：09/25（四）至09/27（六） 上午10時至18時

地點：南港展覽館一館4樓L區攤位307~322

官網：https://www.neartohealth.com/activity/37

鄰近健康與輔聚企業在台北國際照顧博覽會提供長照居家安全防護服務，鄰近健康創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞（前排左四）、輔聚企業總經理簡大偉（前排右五）及美仁鑫、真茂科技、台灣一條根、救視主藴域科技、惠生生醫、有好科技天時國際、好睡研究室等品牌業者參與。圖／鄰近健康提供
鄰近健康與輔聚企業在台北國際照顧博覽會提供長照居家安全防護服務，鄰近健康創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞（前排左四）、輔聚企業總經理簡大偉（前排右五）及美仁鑫、真茂科技、台灣一條根、救視主藴域科技、惠生生醫、有好科技天時國際、好睡研究室等品牌業者參與。圖／鄰近健康提供
第六屆台北國際照顧博覽會於南港展覽館登場，鄰近健康和輔聚企業合作，提供居家無障礙改造諮詢。創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞（右）與輔聚企業總經理簡大偉（左）表示，雙方合作提供更完整的服務。圖／鄰近健康提供
第六屆台北國際照顧博覽會於南港展覽館登場，鄰近健康和輔聚企業合作，提供居家無障礙改造諮詢。創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞（右）與輔聚企業總經理簡大偉（左）表示，雙方合作提供更完整的服務。圖／鄰近健康提供

藥局 長輩

