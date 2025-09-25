台北國際照顧博覽會登場 「鄰近健康」創聯盟平台 分享社區藥局趨勢

第六屆台北國際照顧博覽會今起登場，新北市藥師公會舉辦論壇，「鄰近健康」創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞以「藥局數位轉型新趨勢：從社區藥局升級智慧健康中心」，分析台灣藥局產業轉型趨勢，建議透過數位轉型升級為「智慧健康中心」；並在現場與輔聚企業合作，提供居家無障礙改造諮詢，協助長輩打造安全居家環境。

趙國鈞指出，全台超過六千家社區藥局，鄰近健康成立兩年多，致力整合社區藥局，數位轉型升級為「智慧健康中心」。透過 「鄰近健康」APP平台整合社區藥局，連結民眾需求，也與健保署溝通，期增加雲端處方箋功能，打造大健康數位平台，對新一代經營者，平台數位轉型是發展關鍵，也有助老字號藥局在現代化挑戰中更具競爭力。

趙國鈞指出，鄰近健康短期目標是建立350家藥局的聯盟，三年內擴張至上千家，並計畫2027年籌備 IPO，發展潛力吸引半導體產業大老青睞投資。

在台北國際照顧博覽會中，鄰近健康也與輔具公司輔聚企業合作，在現場展示「科技24小時跌倒偵測」，守護長輩安全，並提供免費諮詢居家無障礙改造，加上申請政府補助，協助長輩打造安全居家環境。

輔聚企業總經理簡大偉指出，輔聚專注研發居家安全防護產品與解決方案，鄰近健康整合全台數位社區藥局聯盟，雙方合作讓創新科技透過社區藥局網絡，快速服務有需要的家庭。

鄰近健康在台北國際照顧博覽會成立「全方位智慧健康永續專區」，安排藥師諮詢、健康知識隨手查，豐富有趣的關卡與實境體驗活動，歡迎有興趣的民眾前來參觀。

●鄰近健康「全方位智慧健康永續專區」

時間：09/25（四）至09/27（六） 上午10時至18時

地點：南港展覽館一館4樓L區攤位307~322