血癌新一代口服標靶擴大給付 健保10月上路

中央社／ 台北25日電

面對銀髮海嘯，不可忽視高齡高發癌症，如血癌等；健保推動3大適應症給付，將新一代口服標靶BTK抑制劑，擴及濾泡性淋巴瘤、慢性淋巴性白血病和被套細胞淋巴瘤，10月起上路。

馬偕醫院血液腫瘤科主治醫師張明志今天在記者會表示，台灣進入超高齡社會，至2024年65歲以上人口已達19%，癌症是老年人死亡和患病主因之一，發生率隨年齡增長上升。據統計，60%癌症病例和70%癌症相關死亡，發生在65歲以上患者，不可忽視高齡高發癌症。

張明志說，在這樣的趨勢下，部分惰性淋巴瘤等血液腫瘤，也展現出「慢性病化」的特性，如高齡高發癌症的濾泡性淋巴瘤；患者常在初期無症狀、病程緩慢，即使復發，仍可能透過多線治療控制病情，與疾病長期共存。

張明志提醒，大部分濾泡性淋巴瘤在一線治療下，能被有效控制，但目前尚無法治癒，患者需與疾病共度一生，平均存活期則和一般常人無異；約有20%病人在開始一線治療後的2年內復發，這群患者的預後通常較差。

另外，慢性淋巴性白血病同是好發高齡族群的疾病，主要發生在中老年人，中位診斷年齡為69歲，這是一種成熟B淋巴球克隆增生性惡性腫瘤，以小淋巴球在周邊血液、骨髓、脾臟和淋巴結聚集為特徵，常見症狀有體重下降、不明原因發燒、肝腫大、睡覺盜汗等。

血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說，台灣111年慢性淋巴性白血病新診斷270人，首次療程以化療居多。年齡對存活率有影響，小於60歲者的5年存活率為81%，大於80歲患者的5年存活率降至35%，甚至慢性淋巴性白血病患者若帶有特定基因變異等，通常預後較差，對化療反應不佳。

新一代口服標靶BTK抑制劑，為高風險族群帶來突破性治療曙光，健保署BTK抑制劑3大擴增給付新制，包括濾泡性淋巴瘤第三線暫時性支付、慢性淋巴性白血病擴及非17p缺失病人的二線以上治療，及被套細胞淋巴瘤放寬至無療程限制，新制自10月1日起上路。

新制預計可嘉惠約250名病友，每個家庭每年約可減少新台幣190萬元醫療支出。

癌症希望基金會副執行長嚴必文說，目前仍有絕大部分血癌用藥被限縮給付時程，屆臨給付時限，癌友又得承受龐大的「財務毒性」，健保應有更充裕的新醫療科技預算，提供癌友適切、周延的治療。

