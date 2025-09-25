「超人醫生」徐超斌逝世 民會追頒二等原住民族獎章

被譽為「超人醫生」的台東南迴地區醫生徐超斌日前逝世，原民會今天追頒二等原住民族獎章，並致贈慰問金予其家屬，盼徐超斌的典範精神能激勵更多青年投入原鄉醫療服務。

徐超斌近年飽受癌症之苦，仍堅持在台東南迴地區巡診，於今年9月18日逝世，享年58歲。

原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur今天前往台東縣達仁鄉土坂部落，追頒徐超斌二等原住民族獎章，並致贈慰問金予其家屬，以表彰這位「台灣史懷哲」對原住民族醫療事業的卓越貢獻。

原民會表示，徐超斌畢生致力於原住民族部落健康醫療及健康福祉，其奉獻精神與專業典範值得大家學習；追頒二等原住民族獎章，不僅表達對其家屬的關懷慰問，更期盼其典範精神能激勵更多有志青年投入原鄉醫療服務，讓醫療平權理想得以延續。

原民會強調，將持續關注原住民族地區醫療資源配置，並積極推動相關政策，以實現健康平權目標，讓徐超斌的理念與精神能夠永續傳承。