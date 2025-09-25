「這時段」可避人潮！薰衣草森林尖石店熄燈倒數 今起5天免費開放

薰衣草森林尖石店將在9月29日熄燈，結束21年的開業，讓許多人不捨，薰衣草森林今天宣布，為了回應粉絲熱情，薰衣草森林尖石店將從今天起至29日「全面免費開放」，邀老朋友、新朋友一同為園區謝幕。

薰衣草森林自2001年在台中新社創立第一家店，之後拓展新竹尖石與苗栗明德等據點（明德店已於2019年結束營業）。新竹尖石店成立於2004年，曾因租約到期於2017年休園，隔年重啟營運。不料，業者在9月中旬宣布，尖石店將於今年9月底畫下句點，結束21年的光陰。

消息一出，讓許多網友直呼不捨，感呼是「時代的眼淚」、「好可惜，這裡有好多回憶」等，在地人也不捨，這幾天紛紛前往薰衣草森林尖石店。

薰衣草森林今天也在臉書宣布，這幾天，尖石店園區裡充滿了熟悉的身影。許多曾到訪的老朋友，再次走進森林，一起回味美好時光。為了回應大家的熱情，從9月25日到9月21日，尖石店將全面「免費入園」，無論是新朋友，還是老朋友，都歡迎一起來園區散散步、拍拍照，陪伴我們一起謝幕。

薰衣草森林指出，近日人潮眾多，為了讓大家都能在舒適、安全的氛圍裡感受森林的美好，建議上午時段前來，可避開尖峰人潮，更自在地享受這片森林的美好。此外，若因現場人流管控需要稍作等待，還請大家多多體諒。感謝外界一路相伴，期待在森林裡，共度這段最難忘的時刻。