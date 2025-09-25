吳欣盈推「口述歷史」20年：讓長者從被照顧者變成創作者

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈（後排右五）自2005年自美國引進「口述歷史」計畫，包含「傳承藝術」、「活化歷史」兩項方案。二十年來已陪伴超過十五萬名長者留下生命故事，並結合藝術創作、舞台展演與世代共融，翻轉社會對「老」的刻板印象。圖／新光人壽慈善基金會提供
新光人壽慈善基金會自2005年自美國引進「口述歷史」計畫，包含「傳承藝術」、「活化歷史」兩項方案。二十年來已陪伴超過十五萬名長者留下生命故事，並結合藝術創作、舞台展演與世代共融，翻轉社會對「老」的刻板印象。副總統蕭美琴今日也於「創齡藝術館」參訪，肯定基金會的努力。

基金會董事長吳欣盈指出，「人生需要麵包與玫瑰」，醫療與保險能守護身體，但長者更需要心靈的慰藉與人際互動。她回憶早年在美國洛克菲勒基金會接觸銀髮藝術治療時，就思考如何將藝術帶回台灣，讓長者不只是被照顧者，而是文化傳承者與創作者。

吳欣盈表示，許多長者一開始習慣以「訓話」的方式表達，但在引導之下逐漸打開心門，開始說出自己的故事，甚至有人在年長後圓了年輕時的明星夢。她強調，家人的支持十分重要，「而且，每個人的故事都值得被記錄。」

20年來，「口述歷史」已走進全台805個產官學機構、179所學校，吸引逾10萬名學生參與，並推出17齣生命劇場舞台劇，完成3,000多本生命故事書，培訓上千名帶領者與志工。該方案更將台灣經驗分享至全球17個城市，展現銀髮軟實力。

新活藝術創辦人康思云表示，亞洲許多國家對「傳承藝術」專案十分關注，未來十年將致力把台灣經驗推廣到更多國家，讓不同地區的長者也能藉由藝術參與，留下自己的人生篇章。

「我們希望帶領者不只存在於專案活動，而能延伸到家庭裡，陪伴長輩走過人生後半段，」活化歷史首席講師蔡櫻如則說，希望更多人能在日常生活中，把藝術陪伴化為家庭的一部分。

「我們讓長者從被照顧者，搖身一變為創作者、敘事者、文化傳承者，」吳欣盈強調，慈善是社會的第三力量，未來基金會將持續攜手各界，記錄並傳承更多生命的聲音，共同譜寫下一個二十年的故事。

