移民署新住民通譯黃日麗 投身兩國教育當志業

中央社／ 新北25日電

移民署新北市服務站今天表示，新住民通譯黃日麗曾在越南教學，也擔任越南通譯與口譯員；來台後在移民署協助新住民解決語言隔閡，透過通譯服務，持續延續教育不分國界的精神。

移民署新北市服務站主任林財榮今天以新聞稿表示，教師節是感恩的日子，不論在台灣或越南，都重視教育。在越南，每年11月20日是教師節，全國校園會舉辦慶祝活動。

服務站的通譯黃日麗，曾在越南擔任通譯與口譯員，也教授台灣企業幹部越南語課程。來台後，她擔任國中、小學社團及母語推廣課程老師，並在救國團成人班授課，分享越南語與文化。

黃日麗課餘時，在移民署新北市服務站協助通譯，幫助新住民解決語言隔閡。服務站透過她，分享台越兩國的教育觀點與第一線教學心得。

黃日麗說，從越南到台灣，不僅深耕母語教學，也協助新住民跨越語言障礙，展現教育精神不分國界，「透過通譯服務，一樣能把教育精神延續下去。」她勉勵教育工作者，傳承文化為志業，而非僅是職業。

黃日麗表示，越南學生在教師節時，會準備鮮花、卡片與禮物，成群回到母校或親訪老師家中，表達感恩。老師們則穿上越南傳統服飾「奧黛」，與學生共度佳節。

黃日麗說，台灣的教師節較樸實，學生多以卡片或小禮物傳情，但兩國都尊師重道。回顧教學生涯，她印象最深刻的是，曾陪伴家庭變故而徬徨的學生，成為孩子傾訴對象，「當老師最大的幸福，就是在學生最需要的時候，能成為他們的依靠。」

