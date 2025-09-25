23年來首見…健保總額協商四部門達完全共識 民團憂未來協商功能弱化

衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最後結果四大部門，包括醫院、西醫基層，中醫門診、牙醫門診達成共識，明年成長率達5.5%。民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，這次協商總額成長率，以衛福部提出的上限通過，憂心未來健保協商功能將會式微。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠也認為，健保財務早已吃緊，更需要公開透明的程序，這樣的結果是否反映出協商功能弱化。

「給到上限就是要把錢花掉，大家皆大歡喜。」滕西華說，因為付費者不堅持，且衛福部也給到上限，所以協商就有共識；過去西醫基層跟醫院談不攏的主因是醫院都希望提高，但有非常多不合理的編列狀況，付費者是相對資訊較少的代表，過去相關提案的描述僅50至100字，在資料有限狀況下，要同意分配金額需要經驗去判斷到底合不合理，因此，過去才會趨於保守。

滕西華說，過去健保署對各總額分析也不扎實，也不太願意表態，有可能是政治氛圍想要給醫療體系經費，或一些項目較有爭議。但這次健保署於健保會前態度較強勢，相較以往給予的說明更加具體，加上國發會所給予的上限訂已經決定，付費者也多參考健保署意見，因此協商就更容易有共識。

滕西華也批，衛福部前部長邱泰源「要五毛給一塊」的狀況，無中生有很多項目，但給較多的錢沒用完的卻未繳回給健保安全準備金，也未扣除成長率，僅一昧回應醫界期待。今年是因有韌性條款挹注200億元，若要維持5.5％的成長上限，又不調漲保費，健保安全準備金會將會不足，未來勢必要面臨健保調漲。那這次有挹注及不調高保費，又能回應醫界期望，當然也是更容易過關。

滕西華說，這次協商達上限，未來健保協商功能將會式微，因醫療體系及政府都依國發會建議的成長率上限決定，付費者更難表達意見。且若錢花下去，護理人力仍持續流失，醫療品質沒有變好，且自費項目也未降低，那高成長率沒發揮到效果，是民眾未來需要關注的。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，健保會成立12年以來，曾有2次協商達成各部門共識，但卻是首次在協商過程就通過成長率封頂的情況。健保財務早已吃緊，更需要公開透明的程序，這樣的結果是否反映協商功能弱化，再將更沉重的財務負擔轉嫁給全民之前，需要讓社會大眾清楚知道，為什麼需要這麼高的成長率、承諾哪些醫療方案的改善與品質的提升，而不是僅僅淪為各方利益的拉鋸。

醫改會呼籲，政府有責任將協商過程公開化，才能讓全民理解並監督，確保健保資源花在刀口上，才能真正守護全民的健康與制度的永續。