金點設計獎年度最佳設計獎 90件作品入圍

2025金點設計獎年度最佳設計獎入圍名單今天揭曉，共計90件作品角逐大獎，如台中綠美圖視覺識別、華碩ROG電競手機、大阪世博TECH WORLD場館設計等都是亮點作品。

台灣設計研究院今天發布新聞稿表示，2025金點設計獎入圍作品，橫跨台灣、中國大陸、香港、泰國、日本、新加坡、波蘭、菲律賓、澳洲、美國與德國，不論是回應在地文化、探索新興科技、帶來嶄新體驗或重新想像公共空間等，皆展現設計的創造力與影響力。

擔任評審的iF國際論壇設計執行長克雷默林（UweCremering）表示，此次來台參與金點設計獎評選，感受到作品的多元性與深度，許多入圍作品不僅美學與創新表現亮眼，也能有效回應社會與環境的議題，選出年度最佳設計獎得主是相當具挑戰性的任務。

日本設計師皆川明表示，評選作品時他特別關注設計的功能與型態，是否具備能長久持續的價值，而設計能否兼顧多方需求、具備包容性並帶來廣泛共鳴，也是重要考量。

中國設計師潘虎表示，設計不能僅停留於形式語言的創新，最終仍需服務於人與生活，此次很開心能看到許多入圍作品緊密融入日常與社會環境，積極為群眾的生活帶來變化。

2025金點設計獎、金點概念設計獎皆已完成3階段評選，象徵最高榮耀的年度最佳設計獎得主將於12月5日頒獎典禮揭曉。