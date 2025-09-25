全家發票8人中千萬、百萬 這家店超旺！一口氣開出2組大獎

財政部7-8月期統一發票開獎結果出爐，全家（5903）便利商店本期共開出8位大獎得主，幸運門市遍布新北、宜蘭、台中、高雄及新竹。其中最受矚目的宜蘭文昌店，一口氣開出特別獎1,000萬元與特獎200萬元，成為本期最旺手氣門市。

本期特別獎1,000萬元共開出3組，分別落在新北土城義鴻店、新北三重華興店及宜蘭文昌店。中獎民眾花費金額相當親民，一位幸運兒僅花50元購買兩瓶米漿就抱回千萬大獎，另一位則以179元買下uno pasta熱那亞青醬義大利麵與飲品，同樣幸運成為千萬富翁。

特獎200萬元則有2組，分別開出於宜蘭文昌店及新竹寶山明湖店。頭獎20萬元共3位幸運兒，落在新北樹林德園店、高雄曾德店及台中傑盛店，消費金額多在百元上下，購買商品包括大滿足香辣涼麵、彩蔬洋芋沙拉、大豆營養棒、泡麵及科學麵等日常品項。

此外，財政部持續推廣電子發票載具，針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出3組。其中一位消費者透過全家APP，以30元購買紅豆牛奶便幸運獲得100萬元，另外兩位得主則分別在台中大里立新店與桃園高鐵二店誕生，分別以30元購買夯番薯及74元購買飲品就將百萬大獎抱回家，再度掀起小額消費中大獎的話題。