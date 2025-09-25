巫佳蓮書寫「青春遊樂園」 獲九歌少兒文學獎首獎

由九歌出版主辦的第33屆九歌現代少兒文學獎今天在台北紀州庵文學森林舉行頒獎典禮，首獎由巫佳蓮以「青春遊樂園」獲得，從文化部政務次長李靜慧手中接獲獎座。

李靜慧致詞表示，近日花蓮水災，她透過新聞報導看見年幼孩子被救援，心情就像這次頒獎典禮的標題一樣「原來生命的掙扎，的確是笑容與淚光交織」。

李靜慧感謝九歌對少兒文學數十年來的支持，也謝謝創作者們為這個年齡層的少兒書寫。她表示，台灣在地的少兒文學書籍屬於少數，文化部會更加支持這個領域的創作。

本屆首獎得主巫佳蓮獲獎作品「青春遊樂園」，融入自己當學生與長大後當老師的經驗，她透過這個故事想告訴大家，不管什麼樣的孩子，都應當全力享受當下。

評審獎由范芸萍以「搖滾衝浪」獲得，這是她第6次得到九歌少兒文學獎，這次作品書寫大海帶給一位少女的成長，希望藉此推廣衝浪這項運動。

推薦獎由陳鼎斌以「四月的木棉花開了」獲得，他同時也是歷屆以來最年輕的得主，他表示，故事主角是他的化身與追求，也是過去就想觸及的題材，因此勇敢寫下切身經歷。

根據九歌出版發布新聞稿，本屆作品題材較集中於校園生活，透過跳脫傳統批判手法，或是借用推理筆法來書寫，探討各種不同問題。評審期盼回歸小說創作的核心，透過文字演出增加豐富性，減少資料性的講述，為少兒小說書寫打開新風氣。