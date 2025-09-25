國發基金投資6年賠2億 文策院院長王敏惠：扶植產業但會愈來愈商業化

審計部日前公布的預算審核報告指出，文策院執行的國發基金投資成效不佳，近7成被投資事業績效不佳，整體投資損失逾2億。對此，新上任的文策院院長王敏惠表示，創意產業比起一般產業，更需要練習與累積，要更長的時間扶植才能看到效益。而文策院的重要目標是扶植產業，投資不能只看報酬，還要看對產業帶動的效益，「但會愈來愈商業化」，協助產業面對愈來愈國際化的市場。

「文策院的每一次投資決策，都必須兼顧產業扶植和投資評估。」王敏惠表示，未來三年，文策院投資「會愈來愈商業化」、持續優化投資流程，，透過財務報表檢查、選擇與追蹤被投資事業，希望透過制度讓微型內容產業學習面對市場。她也提醒申請投資的內容產業，財務報表的過往紀錄和正確性將會連動影響申請，希望大家開始學習財務管理與面對商業化的市場機制。

文策院於今年 7 月 1 日召開第三屆第一次董事會，通過資誠會計師事務所（PWC）副總經理王敏惠擔任文策院新任院長，8月1日上任。今天文策院董事長王時思與王敏惠連袂舉辦媒體茶敘，暢談未來三年任內對文策院的規劃。

文策院迄今四任院長中，王敏惠是唯一具財經會計背景者。她表示，過去十多年來參與文化內容產業的投資，從文創投資第一及二期計劃開始，即受託擔任國發基金共同投資評審委員，在文策院成立後，也以財務輔導協力專家的身份，參與多次投資案，對台灣的文化內容產業有多年的觀察，也深刻體認文策院作為媒合產業及對接政策平台的重要性。

由文化部次長兼任文策院董事長的王時思則表示，開心「挖角成功」，讓有財務專業領域的黃敏惠擔任文策院院長。未來董事長負責文策院行政監理並與文化部政策銜接，院長則專注於執行與管理院務，確保政策落地及執行。

王敏惠指出，台灣的內容產業八成以上為五百萬營業額以下的企業，論規模是「微型」或小型企業，財務管理機制不健全、內容製作仍以專案型態為主。但專案具彈性卻難以累積投資效益、微型企業更需要時間扶植，較難以吸引募資。從長期營運觀點來看，內容產業應先取得長期穩健資金、強化營運韌性，以建構創作試驗的容錯空間，並培養產業人才。

因此，文策院將針對產業的規模與成熟度做「大小分流」，做不一樣的扶植與投資策略。文策院將鼓勵及協助內容業者先健全財務結構，完善管理制度，以長期股權方式募資，朝產業「規模化」發展。她指出，如此不僅能讓內容作品從開發、產製到銷售皆能槓桿集團資源並多元發展，進一步強化內容產業體質，讓企業得以永續發展，並健全內容產業生態系。

而文策院也將比照之前與電信業者合作的方式，持續攜手大型平台與企業，共同成立基金或推動合組控股公司。

王敏惠強調，在未來三年內，希望透過自己多年來在財務與文化投資領域累積多年的專業，協助文策院加速推動台灣文化內容產業「產業化」、「國際化」、「規模化」，各類業務會依公司規模大小作相應調整外，投資決策也將逐步朝向更商業化、更貼近市場與產業需求的方向前進。