未來一週天氣晴朗 各地高溫32至35度
交通部中央氣象署今天表示，未來一週各地多雲到晴，午後雷陣雨在山區為主，各地高溫攝氏32度到35度，不排除仍有熱帶擾動發展機會。
氣象署預報員張竣堯表示，明天環境偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北地區有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短陣雷陣雨。
張竣堯指出，9月27日到10月2日，各地多雲到晴，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部及各地山區有局部短暫陣雨。
溫度方面，張竣堯說，未來一週大多屬於晴朗的天氣，午後雷陣雨著重在山區，各地高溫在32度到35度。
張竣堯表示，新竹以北、大台北地區近山區有高溫的機率，提醒民眾留意。
另外，張竣堯指出，颱風樺加沙今天已經減弱為熱帶性低氣壓，颱風浣熊離台灣很遠，沒有影響，而颱風博羅依未來有機會增強，路徑將通過菲律賓到南海一帶，對台灣沒有太大影響，但可能會有長浪。
張竣堯指出，未來一週菲律賓東方海面及低壓帶，不排除仍有熱帶擾動發展的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言