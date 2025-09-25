未來一週天氣晴朗 各地高溫32至35度

快訊

中央社／ 台北25日電

交通部中央氣象署今天表示，未來一週各地多雲到晴，午後雷陣雨在山區為主，各地高溫攝氏32度到35度，不排除仍有熱帶擾動發展機會。

氣象署預報員張竣堯表示，明天環境偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北地區有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短陣雷陣雨。

張竣堯指出，9月27日到10月2日，各地多雲到晴，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部及各地山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，張竣堯說，未來一週大多屬於晴朗的天氣，午後雷陣雨著重在山區，各地高溫在32度到35度。

張竣堯表示，新竹以北、大台北地區近山區有高溫的機率，提醒民眾留意。

另外，張竣堯指出，颱風樺加沙今天已經減弱為熱帶性低氣壓，颱風浣熊離台灣很遠，沒有影響，而颱風博羅依未來有機會增強，路徑將通過菲律賓到南海一帶，對台灣沒有太大影響，但可能會有長浪。

張竣堯指出，未來一週菲律賓東方海面及低壓帶，不排除仍有熱帶擾動發展的機會。

高溫 颱風 恆春

