南橫多處坍方 台東縣府申請直升機後送3洗腎病患

中央社／ 台東25日電

台20線南橫公路因雨多處坍方，台東縣海瑞鄉長胡金至獲悉霧鹿村及下馬部落有洗腎病患需後送，今天中午向縣府求援。消防局向空勤總隊申請直升機支援，順利後送3名病患。

台東縣消防局表示，因南橫公路台20線多處坍方中斷交通，霧鹿村及下馬部落傳出洗腎病患需後送，胡金至中午11時40分向縣府提出緊急協助。消防局中午1時向空勤總隊申請直升機支援，NA-704於1時26分起飛，1時41分抵達霧鹿地區上空執行任務。隨後3名洗腎病患均已成功尋獲並登機，再由直升機後送返抵台東接受治療。

台東縣長饒慶鈴強調，縣府已整合消防、工務、衛生及社會等單位力量，並與中央單位緊密協調，透過空勤後送、道路搶修、藥品補給與物資運送等多元措施，全力守護偏鄉居民安全與健康。

消防局指出，為建立臨時通訊與現地回報機制，指派關山大隊2名與大武大隊2名隊員攜帶衛星電話及定位通訊器材，步行高繞山路進入下馬及霧鹿部落，協助醫療後送與名單確認。

縣府表示，除已協助3名洗腎病患順利後送，目前仍有7名民眾因慢性病用藥需求，將於明天透過直升機運送藥品，提供給予民眾用藥。同時，霧鹿村363人、利稻村349人，兩村水電供應正常，糧食充足，社會處已備妥民生物資，將隨直升機送抵部落，確保生活所需無虞。

消防局補充，公路局關山工務段正於台20線189k+800新武路段全力搶修，因地勢陡峭施工困難，預計9月27日下午5時先行開設人行通道，以接駁方式協助居民脫困；30日下午5時前則搶通車行便道，提供利稻及霧鹿部落往台東方向通行。另南橫西端持續搶修，預計27日下午5時可先行通車，提供利稻與霧鹿車輛往高雄方向對外交通。

