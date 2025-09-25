從500盤到500甜...苗栗8店入選3大系列 陳美琦代表老公品嘗舌尖上的美味

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今年有8家特色店家入選「500輯」美食指南，縣長鍾東錦的妻子陳美琦今天代表縣長走訪4家500甜及1家500碗店家，致贈獎牌恭賀，並逐一品嘗獲推薦的美食。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今年有8家特色店家入選「500輯」美食指南，縣長鍾東錦的妻子陳美琦今天代表縣長走訪4家500甜及1家500碗店家，致贈獎牌恭賀，並逐一品嘗獲推薦的美食。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今年有8家特色店家入選「500輯」美食指南，縣長鍾東錦的妻子陳美琦今天代表縣長走訪4家500甜及1家500碗店家，致贈獎牌恭賀，並逐一品嘗獲推薦的美食，陳美琦本身就喜愛甜點，今天吃過各入選店家的甜品後，滿足的說「苗栗好甜，全部吃光光」，歡迎喜愛美食的朋友來苗栗作客。

「500輯」美食指南舉辦、廣受美食界關注的「500甜」、「500碗」與「500盤」，近期公布最新入選名單，苗栗縣有8家特色店家脫穎而出，入選三大系列，展現在地飲食文化的獨特魅力與堅持品質的精神。

鍾東錦為表達對這些優秀店家的肯定與祝賀，特別由妻子陳美琦走訪各入選店家，致贈由三義木雕師傅設計製作的恭賀獎牌，向店家致敬，也感謝他們長年耕耘在地餐飲，讓苗栗美食走進更多人的心中。

今年「第一屆500甜」苗栗有4家甜品名店入選，包括苗栗市北苗市場阿婆手工粉圓（綠豆粉圓）、穿龍老屋豆腐坊（豆花）、公館鄉福樂麵店（黑糖糕）及頭份市屋咖人Vug Ka Ngin（鍋蒸布丁），各具特色的甜品傳承地方風味，也展現職人精神與創意。

「第三屆500碗」有3家店家入選，包括以家常料理見長的古早味婆菜（婆菜）、口味濃郁的白沙屯外省牛肉麵（牛肉麵），及結合現代感與手作溫度的阿梅姐日常手作·味自慢糧倉（包子）。

此外，「第五屆500盤」入選名單，竹南鎮阿標海產店的蚵煎成功上榜，以鮮美海味打動無數食客，也為苗栗在台菜的領域增添光彩。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，獲選店家分布於苗栗、公館、三義、通霄白沙屯，充分展現苗栗在地飲食的多樣性與深度，無論傳統口味、甜品創意或熱炒功夫，每道料理背後都蘊含著地方的情感與歷史。

美食 苗栗縣

