美、加接力挺台參加ICAO 交通部、民航局衷心感謝

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
挺台參加ICAO聲浪擴大，交通部長陳世凱、民航局衷心感謝。民航局提供
挺台參加ICAO聲浪擴大，交通部長陳世凱、民航局衷心感謝。民航局提供

國際間支持台灣參與國際民航組織（ICAO）力道持續擴大，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在ICAO大會首日即公開發言力挺台灣，美國在台協會與加拿大國會議員也發聲支持，交通部長陳世凱與民航局對此特別表達誠摯感謝。

ICAO第42屆大會刻正於加拿大蒙特婁召開，我方民航局組成的行動團則在場外與友邦及友我國家進行雙邊或多邊交流，就各項議題、特別是機上使用行動電源相關限制交換意見，我方代表強調會根據ICAO相關規範持續推動，友我國家則透過雙邊會談機會，鼓勵台灣在飛安領域持續精進並推動國際合作，深化專業交流。

我方行動團團長、民航局副局長林俊良指出，相較於往年，今年國際民航社群支持台灣參與ICAO力道強勁，大會首日，達菲部長於會中仗義執言，強調包括台灣在內的所有利害關係人，無論政治立場如何，都必須參與ICAO技術性工作。他指出，這關乎全球航空體系的共同安全與保障，而台灣在其中已展現積極貢獻。

對於這些支持的聲音，交通部長陳世凱也特別透過臉書表達了對於美國力挺台灣加入ICAO的感謝，並提到事前已預錄影片，在友邦及友我國家超過百位的外賓的外交酒會中播放，也勉勵行動團成員透過場外雙邊會議持續和各國交流，持續為台灣發聲。

民航局指出，除了達菲，美國在台協會（AIT）也公開支持我國參與ICAO，加拿大國會議員Judy Sgro與Michael Cooper除了協助行動團首度進入加拿大國會新聞發佈廳舉辦國際記者會，並親自到場聲援，支持臺灣加入ICAO，呼籲國際社會正視台灣在全球航空網絡的重要地位。

對友邦與美國、加拿大等友我國家的支持，交通部長陳世凱與民航局均表達誠摯感謝，陳世凱表示，台灣位在亞太重要航線，每年要管制超過164萬架次航班，我們一直按照 ICAO 的國際標準來運作，無論是安全、保安、服務或永續發展，都絕對是全球航空網絡的一份子。陳世凱強調，台灣是國際航空大家庭的一員，不應該被排除在外。

民航局指出，台北飛航情報區（Taipei FIR）位於東北亞與東南亞要衝，對維繫全球航空安全與效率至關重要；若將台灣排除在ICAO之外，不僅阻礙合作與資訊共享，更挑戰國際飛安治理的完整性。全球航空安全，少不了台灣，台灣將持續攜手國際社會，共同建構更安全、更永續的天空。

ICAO 美國在台協會 民航局

