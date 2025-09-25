桃園爆今年首例本土登革熱 50歲男2度就醫後確診

桃園市出現首例本土登革熱確診個案，衛生局表示，該個案為50歲男子，近期無國外旅遊史，15日出現發燒症狀，16日至22日期間因身體不適曾就醫2次，經診所轉介至醫院通報後，昨日晚間確認為今年首例本土登革熱。

衛生局表示，接獲通報後已立即啟動緊急防治措施，派員針對個案居住地及活動地周邊進行孳生源檢查，並會同環保局、桃園區公所及里長，針對個案住家周邊半徑50公尺範圍進行孳生源清除與化學防治，並擴大至100公尺範圍進行社區孳清、消毒及衛教宣導，共巡查288戶、清除65個積水容器，同時加強鄰近住戶的健康監測，目前尚未發現疑似症狀個案。

衛生局表示，今年1月至8月衛生局及環保局合作執行登革熱病媒蚊防治工作，執行病媒稽查約2萬8380次，孳生源清除動員約22萬6255人次，清除髒亂點約3189處，清除約3萬4200個容器。

衛生局呼籲，民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，檢視居家及戶外環境是否堆置廢棄容器、雜物、桶缸甕、花盆底盤、帆布或廢輪胎等，如有積水應立即清除；持續使用的容器應倒置或加蓋，並落實容器減量，以杜絕病媒蚊孳生。對未落實孳清者，將依規開罰，最高可罰1萬5000元。

衛生局提醒，登革熱主要症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉與關節痠痛及皮疹等，如有疑似症狀，請及早就醫，並可至全市登革熱NS1抗原快速檢驗合約院所接受篩檢，就診時務必主動告知旅遊史、職業史、接觸史及群聚史。