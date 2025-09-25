快訊

會議音檔流出…劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部回應

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

桃園爆今年首例本土登革熱 50歲男2度就醫後確診

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市昨晚出現全市今年首例本土登革熱，衛生局表示，已立即啟動緊急防治措施，目前尚未發現疑似症狀個案。資料照。圖／桃園市衛生局提供
桃園市昨晚出現全市今年首例本土登革熱，衛生局表示，已立即啟動緊急防治措施，目前尚未發現疑似症狀個案。資料照。圖／桃園市衛生局提供

桃園市出現首例本土登革熱確診個案，衛生局表示，該個案為50歲男子，近期無國外旅遊史，15日出現發燒症狀，16日至22日期間因身體不適曾就醫2次，經診所轉介至醫院通報後，昨日晚間確認為今年首例本土登革熱。

衛生局表示，接獲通報後已立即啟動緊急防治措施，派員針對個案居住地及活動地周邊進行孳生源檢查，並會同環保局、桃園區公所及里長，針對個案住家周邊半徑50公尺範圍進行孳生源清除與化學防治，並擴大至100公尺範圍進行社區孳清、消毒及衛教宣導，共巡查288戶、清除65個積水容器，同時加強鄰近住戶的健康監測，目前尚未發現疑似症狀個案。

衛生局表示，今年1月至8月衛生局及環保局合作執行登革熱病媒蚊防治工作，執行病媒稽查約2萬8380次，孳生源清除動員約22萬6255人次，清除髒亂點約3189處，清除約3萬4200個容器。

衛生局呼籲，民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，檢視居家及戶外環境是否堆置廢棄容器、雜物、桶缸甕、花盆底盤、帆布或廢輪胎等，如有積水應立即清除；持續使用的容器應倒置或加蓋，並落實容器減量，以杜絕病媒蚊孳生。對未落實孳清者，將依規開罰，最高可罰1萬5000元。

衛生局提醒，登革熱主要症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉與關節痠痛及皮疹等，如有疑似症狀，請及早就醫，並可至全市登革熱NS1抗原快速檢驗合約院所接受篩檢，就診時務必主動告知旅遊史、職業史、接觸史及群聚史。

衛生局 登革熱 環保局

延伸閱讀

桃園國際商機媒合大會 助業者分散關稅風險找商機

桃園出現首例本土登革熱50歲男確診 疾管署：感染源待釐清

本土登革熱增桃園1例 疾管署研判與高雄群聚無關

高雄市增3例境外移入登革熱 籲回國民眾配合防疫

相關新聞

國發基金投資6年賠2億 文策院院長王敏惠：扶植產業但會愈來愈商業化

審計部日前公布的預算審核報告指出，文策院執行的國發基金投資成效不佳，近7成被投資事業績效不佳，整體投資損失逾2億。對此，...

美、加接力挺台參加ICAO 交通部、民航局衷心感謝

國際間支持台灣參與國際民航組織（ICAO）力道持續擴大，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在ICAO大會首日即公開...

體重破百糖尿病友二度心肌梗塞 靠「這招」減重30公斤

一名55歲糖尿病友，體重高達120公斤，合併腎功能惡化且影響心臟，他曾二度心肌梗塞，差點危及送命，透過慢性病藥物治療，進...

40元買醬料爽中200萬！7、8月統一發票開獎 全聯另開出2張千萬大獎

統一發票開獎了！財政部稍早公布了114年7、8月份統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票共開出2張特別獎及1張特獎，...

7~8月統一發票中獎號碼公布 4位幸運兒在超商消費200元以下即中千萬

財政部今日公布最新一期2025年7~8月統一發票中獎號碼，統一超商共有4位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎、4位...

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。