快訊

會議音檔流出…劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部回應

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

台灣豫劇團「陳三兩爬堂」 謝文琪挑戰雙手揮毫

中央社／ 台北25日電

台灣豫劇團推出歲末雙戲「求你騙騙我」與「陳三兩爬堂」，由豫劇在台第三代「文」字輩演員林文瑋、謝文琪擔綱，謝文琪還將應劇情要求，展現「雙手同寫梅花篆字」的功力。

台灣豫劇團藝術總監王海玲今天在記者會表示，這次歲末公演，豫劇團推出「求你騙騙我」及「陳三兩爬堂」，「前者是一齣荒誕喜劇，後者是知識女子在法庭上的辯證攻防，雖然題材不同，但正好形成對比，讓觀眾能體驗台灣豫劇團的多樣風貌。」

這兩齣戲分由林文瑋與謝文琪主演，王海玲說，以往他們多為配角，這次將挑大梁演出，豫劇團的學長姐們也會一同上台襄助，象徵豫劇團的傳承與創新。

王海玲表示，其中「陳三兩爬堂」這齣戲既離奇又悲苦，劇情中姐姐因為家境困難，犧牲自己供養弟弟，被賣入青樓；多年後弟弟進京趕考當了官，陰錯陽差成了審判親姐姐的審判官，「這齣戲非常注重表演上的『唱』與『念』，也加入了河南曲劇優美的唱腔。」

飾演「陳三兩」的謝文琪，劇中為展現陳三兩的才情，安排現場揮毫，雙手同時書寫梅花篆字；謝文琪說，這次她要特別練習，將在舞台上展現。這也將成為一大亮點。

林文瑋表示，他飾演的「求你騙騙我」主角「金登科」，原本窮困潦倒，但是在太太的謀劃下，陰錯陽差成為「神算金」，「到最後竟被延請入宮，成為追查國寶的欽點人選，對皇帝說實話，皇帝也不相信，既諷刺又有趣。」

台灣豫劇團2025年歲末公演「求你騙騙我」、「陳三兩爬堂」，將於11月29日、30日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。

姐姐 梅花 國寶

延伸閱讀

羅大佑10月4日南投「經典之夜」開唱 粉絲期待青春又回來了

夫鼾聲震天！妻帶娃分房睡…愛愛靠「這暗號」閨密笑：皇上翻牌了

聯邦銀力挺喜憨兒劇樂團 送愛到部落

艾朵拉舞團公益公演 支持伊甸並深化社區文藝推廣

相關新聞

國發基金投資6年賠2億 文策院院長王敏惠：扶植產業但會愈來愈商業化

審計部日前公布的預算審核報告指出，文策院執行的國發基金投資成效不佳，近7成被投資事業績效不佳，整體投資損失逾2億。對此，...

美、加接力挺台參加ICAO 交通部、民航局衷心感謝

國際間支持台灣參與國際民航組織（ICAO）力道持續擴大，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在ICAO大會首日即公開...

體重破百糖尿病友二度心肌梗塞 靠「這招」減重30公斤

一名55歲糖尿病友，體重高達120公斤，合併腎功能惡化且影響心臟，他曾二度心肌梗塞，差點危及送命，透過慢性病藥物治療，進...

40元買醬料爽中200萬！7、8月統一發票開獎 全聯另開出2張千萬大獎

統一發票開獎了！財政部稍早公布了114年7、8月份統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票共開出2張特別獎及1張特獎，...

7~8月統一發票中獎號碼公布 4位幸運兒在超商消費200元以下即中千萬

財政部今日公布最新一期2025年7~8月統一發票中獎號碼，統一超商共有4位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎、4位...

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。