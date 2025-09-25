台灣豫劇團「陳三兩爬堂」 謝文琪挑戰雙手揮毫

台灣豫劇團推出歲末雙戲「求你騙騙我」與「陳三兩爬堂」，由豫劇在台第三代「文」字輩演員林文瑋、謝文琪擔綱，謝文琪還將應劇情要求，展現「雙手同寫梅花篆字」的功力。

台灣豫劇團藝術總監王海玲今天在記者會表示，這次歲末公演，豫劇團推出「求你騙騙我」及「陳三兩爬堂」，「前者是一齣荒誕喜劇，後者是知識女子在法庭上的辯證攻防，雖然題材不同，但正好形成對比，讓觀眾能體驗台灣豫劇團的多樣風貌。」

這兩齣戲分由林文瑋與謝文琪主演，王海玲說，以往他們多為配角，這次將挑大梁演出，豫劇團的學長姐們也會一同上台襄助，象徵豫劇團的傳承與創新。

王海玲表示，其中「陳三兩爬堂」這齣戲既離奇又悲苦，劇情中姐姐因為家境困難，犧牲自己供養弟弟，被賣入青樓；多年後弟弟進京趕考當了官，陰錯陽差成了審判親姐姐的審判官，「這齣戲非常注重表演上的『唱』與『念』，也加入了河南曲劇優美的唱腔。」

飾演「陳三兩」的謝文琪，劇中為展現陳三兩的才情，安排現場揮毫，雙手同時書寫梅花篆字；謝文琪說，這次她要特別練習，將在舞台上展現。這也將成為一大亮點。

林文瑋表示，他飾演的「求你騙騙我」主角「金登科」，原本窮困潦倒，但是在太太的謀劃下，陰錯陽差成為「神算金」，「到最後竟被延請入宮，成為追查國寶的欽點人選，對皇帝說實話，皇帝也不相信，既諷刺又有趣。」

台灣豫劇團2025年歲末公演「求你騙騙我」、「陳三兩爬堂」，將於11月29日、30日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。