115年健保總額協商 病團憂罕藥專款預算不足

115年健保總額協商共識出爐，金額近兆元，但病團擔憂罕藥專款預算大幅不足，呼籲再行編列特別預算，補充罕藥專款預算，別讓病患死於可治療的罕病。

中華民國醫師公會全國聯合會稍早透過新聞稿說明115年健保總額西醫基層協商結果，達成行政院核訂5.5%上限，寫下健保制度創立多年來，少見醫院、基層、牙醫、中醫4大部門全數取得共識的紀錄。

醫師公會表示，過程中，雖然雙方一度對於預算分配意見分歧，付費者代表堅持預算列於專款項目，但醫師公會代表考量預算若設於專款項目有諸多限制，且來年無法納入基期計算，因此協商破裂。

不過，醫師公會指出，經提出西醫基層總額第五度修正版本，與付費者代表在行政院核定總額上限5.5%的共識下，努力凝聚細部項目與金額共識，最終基層總額協商成功。

罕見疾病基金會代表罕病患者指出，估算明年罕藥及血友病藥品專款實際需求應為新台幣216.2億元，經再三遊說爭取，雖然達成共識，但最終協商結果仍大幅縮減，僅定191.91億元，質疑罕藥及血友病專款預算大幅不足，呼籲再行編列特別預算，補充罕藥專款預算。

罕見疾病基金會表示，今年已生效給付7種新罕藥，但累積尚未給付罕見新藥仍多達30種、可照顧26種罕病，影響患者人數5512人，截至目前，已有2815人等不到治療而過世，死亡率高達33.68%，希望尚未足額預算的部分，加強公務預算支持。

對此，衛生福利部長石崇良向媒體說明，明年健保總額較今年增加600億元，包含罕藥等都會增加預算，在行政院所核定的初步預算裡面，健保署的公務預算還會挹注罕藥20億元，這部分公務預算還需要經過立法院審議，才算是正式通過。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁認為，這次醫界代表、付費者代表與消費者，與醫院、基層、牙醫、中醫及透析5大部門全體達成共識，充分展現出各方代表對台灣醫療環境的高度關注與責任感，是全民健康政策的重要里程碑。

洪子仁表示，台灣醫療體系面臨多重挑戰，包括醫護人力流失與勞動壓力升高，人力流失導致病床關床，醫院與基層診所均面臨人力斷層；另近年民眾自費比例上升，對弱勢族群影響尤鉅。

洪子仁說，5.5%的健保總額成長率，不僅能支應醫護人力合理薪資與留才，更可加速新藥、創新醫材的給付審查，提升醫療品質與效率，進一步強化台灣的國際醫療競爭力。

洪子仁呼籲衛福部與健保署持續妥善規劃，將增加的健保總額用於合理提升護病比與薪資結構，留住人才；擴大創新醫療與新藥納入，讓民眾以合理費用享有先進治療；持續推動預防醫學與基層醫療強化，降低長期醫療成本。