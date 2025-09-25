國際衛生條例修正版施行 疾管署：國內規範符合

因應COVID-19疫情經驗，世界衛生大會2024年通過修正國際衛生條例（2005），今年9月19日生效。疾管署分析國內做法與其相符，並將持續透過該機制參與全球疫情防治。

「國際衛生條例（2005）」（IHR（2005））是世界衛生組織（WHO）在全球化與新興傳染病威脅下，修訂的重要國際法規，旨在建立全球合作框架，強化各國對於偵測、評估、通報與應對公共衛生事件的能力，透過跨國通報與防疫措施協調，減少疾病跨境傳播。

2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球大流行，顯示IHR（2005）已不足以因應此類事件，WHO因此提出修正版，重點包括要求各國必須負起責任協調國內落實該條例執行；即使疫情資訊不足，也須及早通報爭取協助；新增「大流行緊急事件」預警；強調公平與合作，協助低收入國家維持核心能力等。

衛生福利部疾病管制署今天表示，國內自2007年6月起自願遵守該條例，並自2009年起參與IHR（2005）運作機制，與各國交換疫情資訊，積極推動國際公共衛生合作。

IHR（2005）修正版於2024年6月1日第77屆世界衛生大會通過，今年9月19日生效施行；疾管署表示，為與各國同步實施，已自2024年6月起逐條檢視修正條文，研析與國內現行法規、作業流程的差異，確認多項修正條文如通報時效與流程、交通工具衛生措施、核心能力要求等，與國內現行作業一致，無須調整作法。

至於新版修定的「國際預防接種/預防措施證明書」（黃皮書），疾管署表示，將採用與國際一致的格式，但民眾所持舊版黃皮書仍有效，無須更換；同時已修正公布「港埠檢疫規則」，規定所有自國外進入國內的船舶，抵港時應提供「船舶健康聲明書」（原為「海事衛生聲明書」）。

此外，關於「大流行緊急事件」的應變，以及其他修正事項如衛生產品公平取得、國際資金協調、數位健康證明格式等，疾管署表示，將持續關注WHO是否公布技術文件或機制啟動狀況，再適時因應。

疾管署強調，未來將持續透過IHR運作機制，參與全球疫情防治，並強化國內橫向聯繫管道，確保資訊能快速傳遞並及時回應；為此，行政院已指示衛福部統籌協調各機關，確實執行IHR（2005）修正版相關規範，以有效保障民眾健康。