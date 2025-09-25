藥師：服3種以上藥物有交互風險 逾9000家藥局助把關

快訊

中央社／ 台北25日電

去年健保用藥給付已達到2700億元，藥師提醒，服用3種以上藥物就有交互作用風險，還有民眾同時服用中、西藥，甚至有人網購來路不明藥品，全台9000多家藥局是用藥安全守門人。

每年9月25日是用藥安全日，同時也是世界藥師節，衛生福利部食品藥物管理署今天特地移師社區藥局舉辦例行記者會，提醒民眾用藥安全。

目前全台已有逾9000家藥局深入基層。台北市藥師公會理事長尹岱智致詞指出，銀髮族、成人過敏、諮詢孩童用藥的家長等三大常見求助族群，65歲以上是就醫、用藥次數最多的族群，如果有多重用藥需求，都可以到社區藥局諮詢。

隨台灣正邁入超高齡化社會，新北市藥師公會理事長許有杉表示，從健保給付中可以觀察到，去年整個用藥給付已達新台幣2700億元，當用藥量提升，就需要有藥師做整合性的用藥服務及判斷性服務，如果同時服用3種以上藥物就可能有交互作用風險。

此外，許有杉提到，中西藥混搭也是社區藥局經常看到的情形，包括健康食品選擇、醫材正確使用方面，藥師也扮演重要角色；有些患者會擅自調整藥物使用頻率或使用量，甚至直接停藥，透過社區藥師說明，有助於理解並遵從醫囑，落實疾病控制。

台灣年輕藥師協會理事張恩豪則分享，上週有民眾拿網購的壯陽藥來藥局，詢問他是否能購買，查詢後發現該藥品在台灣沒有進口，因此當下趕緊衛教民眾，須注意哪些風險。

食藥署副署長王德原提醒，目前只有乙類成藥可以在網路上販售，其他皆不得販售，網路上買到的多為非法藥品，可能含有害成分。食藥署和衛生局持續聯手稽查掃蕩，但一頁式的詐騙網站不斷推陳出新，最重要的還是民眾的觀念，如有用藥需求，希望第一時間尋求醫師、藥師專業，切記不要隨意上網買藥。

藥師 藥局

