體重破百糖尿病友二度心肌梗塞 靠「這招」減重30公斤

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師呼籲，「血糖、肥胖」引爆健康炸彈，增加心衰竭、心肌梗塞風險。本報資料照片
醫師呼籲,「血糖、肥胖」引爆健康炸彈,增加心衰竭、心肌梗塞風險。本報資料照片

一名55歲糖尿病友，體重高達120公斤，合併腎功能惡化且影響心臟，他曾二度心肌梗塞，差點危及送命，透過慢性病藥物治療，進一步控制血糖，體重減至92公斤，降低血糖與心血管風險，終於穩定控制疾病。

台灣心肌梗塞學會理事長、北醫研發副院長黃群耀表示，肥胖是糖尿病的危險因子，兩者同時存在稱為「糖胖症」，另會加重心臟與腎臟負荷，發生心衰竭、心肌梗塞等重大心血管事件的風險增加5倍；罹患冠心病、心血管疾病風險更是一般人的2倍之多。

「糖尿病、心臟病、腎臟病會互相影響，加重疾病進程。」黃群耀說，這三者之間相互關聯的慢性病症候群，又稱「糖心腎」，存在複雜的雙向影響，而肥胖是許多慢性病的主因。台灣約有250萬名糖友，近8成同時合併肥胖，卻僅3成進行減重，絕大多數患者長期與「糖、胖」共處，宛如不定時炸彈。

黃群耀指出，美國糖尿病學會（ADA）最新治療指引已將「血糖與體重控制」及「心腎器官保護」並列兩大治療目標，建議臨床醫師在處方時，必須同時考量患者的血糖、體重與心腎風險，並優先選擇具備多效益的治療策略。

「血糖與肥胖是難兄難弟，皆為傷害心血管、心臟健康的危險因子。」黃群耀強調，只要能控制體重就能控制血糖，身體的胰島素阻抗自然就會大幅減少。減重5%開始就會有健康效益，超過15%甚至有機會逆轉糖尿病與脂肪肝，更可降低心血管疾病與死亡風險。

現在治療方式及藥物進步，在臨床上，建議搭配飲食調整、運動，必要時使用減重藥物（如GLP-1類藥物），能有效減少重大心血管事件風險，如下降中風、心肌梗塞及心衰竭風險，以及延緩腎功能惡化。黃群耀說，服用藥物應由專業醫師評估後決定，並追蹤副作用與劑量調整，切勿自行購買亂吃。

