心血管疾病死亡人數超越癌症 醫師分享「護血管、防心梗」飲食

根據113年國人死因統計結果，癌症死亡人數5萬4032人，排名第一位，心臟疾病共2萬3276人，位居第二。若把腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病以及腎炎、腎病症候群及腎病變等心血管相關疾病加總，113年國人死於心血管相關疾病達6.1萬人，超越10大死因第一名的癌症，約占總死亡人數3成。

每年9月29日是世界心臟日，今年適逢世界心臟日25周年，主題為「不錯過任何一個心跳（Don’t Miss A Beat）」，強調透過早期篩檢、營養、運動等措施，可避免8成以上因心血管疾病導致的過早死亡。衛福部國健署署長沈靜芬呼籲，民眾應定期篩檢，及早發現三高問題，三高是心血管疾病的主要危險因素，猶如健康沉默殺手。

國健署自111年7月起推動「代謝症候群防治計畫」，迄今累計收案超過44萬人，符合代謝症候群且追蹤至少3次以上者約12萬人，其中超過2萬人（17.8%）已緩解為非代謝症候群；符合糖尿病前期且追蹤至少3次以上者約8萬人，逾1萬人（13.2%）糖化血色素緩解至正常值。

心血管疾病嚴重威脅國人健康，台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，許多人有「癌症會奪命、心臟病不一定會死」的迷思，忽略了日常預防。心血管疾病主要危險因子包括不良生活習慣、三高、肥胖、精神壓力、睡眠不足、身心耗弱、家族遺傳史等，預防之道在於建立健康的生活型態。

心血管危機除了年齡、性別、家族史這三大不可改變的因素外，抽菸、過量飲酒、缺乏運動、重口味飲食等日積月累導致血管硬化、阻塞。林謂文說，男性過了45歲、女性過了55歲，身體老化會提高動脈硬化的機率，應定期檢查血脂、血糖、血壓，並限制高熱量、高膽固醇食物，尤其是高糖、加工食品。

在飲食部分，林謂文建議，多吃蔬菜水果、原型食物，許多深綠色蔬菜含有豐富的鉀離子，能幫助穩定血壓和預防中風。烹調方式採蒸、煮、烤、燉、涼拌等清淡低油，減少對鹽的依賴，攝取過多鈉會加重心臟負荷。

良好的生活習慣能有效降低心血管疾病風險，國健署提供5項保健要點，守護心血管健康。 1.均衡飲食：少油、少鹽、少糖、高纖。 2.規律運動：每日大於30分鐘、每周大於150分鐘。 3.維持理想體重：身體質量指數BMI介於18.5-24.0。 4.量測血壓：「722」居家血壓管理，「7」連續七天量測、「2」早上起床及晚上睡覺前各量一次、「2」每次量二遍。 5.戒菸節酒：新興菸品危害心血管健康的程度不亞於傳統紙菸，戒除各式菸品；飲酒要適量、勿酗酒。

