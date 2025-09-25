環境部推科技救災 全台首隻毒化災偵檢機器犬亮相

快訊

中央社／ 台北25日電

環境部推動科技防救災，今天首度亮相「偵檢機器犬」，將協助毒化災防救行動，搭配熱影像儀、氣體偵測等設備，可在毒化災熱區進行較長時間偵測並傳輸數據，有助後續救災決策。

環境部化學物質管理署今天宣布首度導入「偵檢機器犬」投入毒化災防救行動，展現政府推動科技防救災、守護社會安全的施政成效。

化學署代理署長陳淑玲表示，「未知」是毒化災現場最大的敵人，有的需要灑水降溫，也有禁水性的化學物品，處理方式天差地別。具備化學品的現場鑑認能力，是確保應變成功、降低傷亡與損失的絕對前提。

環境部次長謝燕儒表示，最初是在高雄氣爆事件的經驗中，吸取了單靠人員在現場採樣分析的危險教訓，因此決定發展科技救災技術；救災人員的安全是無價的，不論是制度或設備，利用科技產品則是重點中的重點。

謝燕儒指出，一般在具備毒化物災害的危險環境下，穿著A級防護服並攜帶氧氣瓶的偵測人員，最多只能在現場堅持約30分鐘就必須撤退；機器犬的優勢在於可在毒化災熱區內進行較長時間偵測，並傳輸數據，有助於後續救災決策。

謝燕儒表示，行政院已核定「建構國家安全化學與韌性永續計畫」，實施期程從2025年至2029年，目前環境部引進第一隻機器犬，初期希望至少引進3隻，讓北、中、南每區各有1隻；長遠目標則是希望讓每個毒化物防救隊都能配備1隻（共10隻），但這需要逐年考量預算和人員訓練。

謝燕儒指出，目前採用設備是美國製造，並結合台灣研發器材，完全排除中資或中國產品，以確保數據資料傳輸安全性；台灣也有團隊正在研發本土的機器犬技術，若未來成功將可大幅降低成本。

環境部強調，毒化災防救核心在於事故初期有效控制，未來將持續推動業界自助、聯防互助與政府公助3大支柱，並積極引進智慧科技，打造更具韌性的毒化災防救體系，同時呼籲業者必須落實自主防災管理。

