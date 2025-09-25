快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

40元買醬料爽中200萬！7、8月統一發票開獎 全聯另開出2張千萬大獎

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯開出114年7、8月份發票共開出1張特獎。圖／全聯福利中心提供
全聯開出114年7、8月份發票共開出1張特獎。圖／全聯福利中心提供

統一發票開獎了！財政部稍早公布了114年7、8月份統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票共開出2張特別獎及1張特獎，特別獎其中1張開在新北五股德音門市，中獎者消費699元購買香菇、雞蛋、豬肉等食材；另1張特別獎則開在高雄苓雅門市，中獎者消費398元購買咖啡即獲得特別獎1,000萬元。特獎200萬開出門市為基隆光華，幸運中獎者用全支付消費40元購買醬料，即獲得特獎200萬元。

本期千萬特別獎獎號為「53960536」，200萬元特獎號碼為「51509866」，以及3組20萬元頭獎獎號分別是「43074088」、「22870220」、「38253117」。二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

全聯114年7、8月份共開出超過27萬個獎項，提醒7、8月份有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己。全聯也鼓勵民眾存雲端發票對獎更方便，除了會以E-mail和簡訊主動通知中獎，領獎期限內消費者於全聯各分店消費，收銀機將會主動通知中獎者，只要攜帶身分證與福利卡即可核辦領獎，若已經事先設定歸戶，還可自動匯入指定帳戶。

40元買醬料爽中200萬！7、8月統一發票開獎 全聯另開出2張千萬大獎

