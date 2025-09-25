4大連假小確幸來囉！劍湖山世界憑身分證門票最低25折

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
劍湖山世界小確幸來囉！為讓遊客在4大連續假期玩得盡興，推出超值優惠和全新娛樂設施，憑身份證號碼對對碰可獲折扣、可享最低25折優惠遊園，期間限定的萬聖節主題活動及亞洲首發的VR恐龍體驗，保證讓大家從早玩到晚，嗨翻一整天。

劍湖山世界經理張華紋表示，9月底起，將迎來4波的3天連假，包含教師節、中秋節、國慶日、光復節，劍湖山世界特別推出Fun假超值優惠活動，9月27日至10月26日假日限定，身分證字號的有1、2、3號碼，即可享購票優惠。

身分證字號對對碰，對中1碼，門票只要499元(原價1199元，約42折)；對中2碼，門票更超值，只要299元(原價1199元，約25折)，超值優惠，還能一票暢玩水陸設施，讓你盡情享受水上樂園的清涼樂趣。

萬聖主題活動也將在9月27日至11月9日展開，劍湖山世界將化身為最搞怪的萬聖派對現場！跟隨小丑列車長 Dr. J 的腳步，一起加入「萬聖大玩咖」行列。只要全身萬聖節裝扮達70%以上，就能以299元的超優惠價暢玩一整天。

此外，每天下午3時30分有Dr. J 萬聖狂歡趴，期間限定演出，假日更升級為遊行版！民眾將有機會登上 Dr. J 的萬聖專車，成為眾人注目的焦點。

亞洲首發的「侏儸紀叢林荒野逃生」在VR Dino 飛越恐龍谷震撼登場，藉由這趟驚心動魄的旅程穿越遠古叢林，躲避巨大恐龍追擊，千鈞一髮獲得神秘盟友的救援。這項設施採每日限量預約，想成為探險者的你，千萬別錯過。

到劍湖山世界進行一趟國旅輕旅行，白天樂園水陸狂歡、晚上五星級飯店享受悠閒時光，劍湖山渡假大飯店也推出連假優惠專案，兩人成行一泊一食，每人只要1800元起，更多活動與優惠全攻略，請見劍湖山世界官網https://www.janfusun.com.tw/index.php。

