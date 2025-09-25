台南黃家古厝中秋音樂會 10/4登場展現文化包容

快訊

中央社／ 台南25日電

由總統府資政黃崑虎推動的台南黃家古厝中秋音樂會，今年邁入第28年，預定於10月4日晚間在後壁區市定古蹟黃家古厝舉行，將以多元曲目展現台灣文化的多樣與包容。

台南市政府文化局今天在黃家古厝前廳舉辦暖身記者會，安排將於音樂會中演出的台邦獨奏家樂團二重奏出席表演，為活動揭開序幕。

黃崑虎致詞表示，古厝不僅是家族居所，更是農村建築文化重要見證，透過在古厝中演出，不僅營造氛圍，更象徵對和平的追求與對土地的深厚情感。

台南市文化局長黃雅玲表示，音樂會能連續28年舉辦實屬難得，這不僅仰賴黃崑虎堅持與市府合作，更有市民長年支持，邀請大家在中秋佳節前夕走進黃家古厝，於古樸氛圍中聆賞樂音，體驗在地文化與浪漫風情。

黃雅玲表示，音樂會自1998年由黃崑虎推動至今，堅持每年於古厝前庭舉辦，藉由音樂凝聚人心，傳遞對土地與族群的祝福，今年活動曲目涵蓋台語、客語與原住民族語等多元元素，展現台灣文化共融精神。

她說，今年音樂會邀集台邦獨奏家樂團、新韻合唱團、男高音孔孝誠、大提琴家張正傑、客語歌手黃珮舒及西西里原民樂團同台演出，以多元曲目展現文化多樣性及包容性，深化城市人文底蘊。

