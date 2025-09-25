樺加沙颱風重創花蓮 產險業者：有額外加保附約可理賠

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
颱風樺加沙重創花蓮，造成住宅、車輛嚴重淹水。產險業者指出，這類天災通常不在一般汽車保險或住宅保險的基本承保範圍內，須額外加保。圖／本報資料照片
颱風「樺加沙」重創花蓮，造成住宅、車輛嚴重淹水。產險業者指出，這類天災通常不在一般汽車保險或住宅保險的基本承保範圍內，若要獲得保障，須額外加保「颱風洪水險」或「汽車天災事故損失補償險」、「泡水車補償險」等附加險。以車險為例，甲、乙、丙式車體險都將天災列為「除外不保事項」，僅加保附約才可理賠，包括車輛泡水、被招牌或樹木砸損等情況。

此外，產險公會提醒，保戶若投保住宅火險並加保「颱風及洪水災害補償」條款，淹水超過50公分即可依「水災災害救助種類及標準」申請政府救助金。保險公司也會依所在地區定額給付約7,000到9,000元。若淹水未達50公分但仍有財物損失，則須列出損失清單，由保險公司依實際勘估理賠。

不過，產險業者透露，即使颱風過後詢問度上升，但因保費不低，例如一輛百萬元新車第一年加保颱風洪水險，年繳保費可能高達9,000元，加上不少車主存有僥倖心態，實際投保率仍不高。

富邦產險進一步提醒，若車輛泡水高度已超過車底板，切勿發動引擎，避免電路或引擎損壞，應保持原狀並聯繫拖吊，後續再由修理廠與保險公司進行勘估。住宅部分則建議拍照存證，並通知里長或警方協助勘查，以利申請理賠或災害救助。

樺加沙颱風 颱風

