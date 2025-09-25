7~8月統一發票中獎號碼公布 4位幸運兒在超商消費200元以下即中千萬

快訊

聯合報／ 記者林海/台北即時報導
財政部25日公布最新一期7～8月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有4位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得200萬特獎、4位獲得雲端發票專屬獎100萬。圖／7-ELEVEN提供
財政部25日公布最新一期7～8月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有4位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得200萬特獎、4位獲得雲端發票專屬獎100萬。圖／7-ELEVEN提供

財政部今日公布最新一期2025年7~8月統一發票中獎號碼，統一超商共有4位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎、4位獲得雲端發票專屬獎1百萬。

一人在宜蘭縣頭城鎮的7-ELEVEN烏石港門市花36元購買飲品；一人在桃園市蘆竹區的7-ELEVEN的蘆工門市花105元購買統一麵包、飲品；一人在台南市龍崎區的7-ELEVEN關北站門市花102元購買飯糰、飲品；一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN 鑫建昌門市花200元購買統一麵包、飯糰。

還有3位獲得2百萬特獎。一人在新竹市東區的7-ELEVEN 日光門市花29元購買飲品；一人在新北市新店區的7-ELEVEN同仁門市花34元購買飲品；一人在彰化縣鹿港鎮的7-ELEVEN鹿和門市花132元購買鮮食、生活用品。

4位雲端發票專屬獎1百萬得主。一人在新北市新莊區的7-ELEVEN金座門市花110元購買資訊產品、統一麥香綠茶；一人在台北市南港區的7-ELEVEN 港泰門市花40元購買飲品；一人在台北市大安區的7-ELEVEN 科興門市花29元買飲品；一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN勇利門市花25元買飲品。

另外，台灣線上零售業龍頭富邦媒momo也開出1位百萬大獎得主，包含1張雲端專屬百萬元獎，其中消費者花50元購買【天仁喫茶趣】TOGO50元飲品兌換券（好禮即享券），便抱走100萬。

